Популярный бренд выплатит компенсацию за бракованный товар: всего два фунта

34-летний Гарри Сигер из британского Эйлсбери получил компенсацию от компании Mars после приобретения шоколадного батончика с необычным дефектом. Производственный сбой оставил поверхность батончика гладкой, без обычного рифленого рисунка.

Британец заставил Mars компенсировать дефектный батончик

Инцидент произошел во время поездки Гарри с друзьями в Бирмингем. Остановившись на заправке, он заполучил шоколадный батончик Mars. Однако, открыв упаковку, обнаружил, что шоколад выглядит иначе, чем обычно.

"Я был удивлен, ведь раньше такого не видел. Решил сфотографировать шоколадку и выяснить, как это могло произойти", — рассказал Сигер.

Фотографию дефектного батончика он опубликовал в Facebook в группе "Клуб скучных мужчин", где пост вызвал оживленную дискуссию. Пост набрал тысячи комментариев, где пользователи выдвигали предположения о причине сбоя. Среди комментаторов нашлись даже бывшие работники фабрик, объяснивших возможную причину: шоколад проходит через машину, формирующую рифленый рисунок, но в этот раз что-то пошло не так.

Mars, получив обращение от Гарри, подтвердил дефект и объяснил, что шоколадка проскочила через производственную линию без финальной обработки. В качестве компенсации компания предложила два фунта стерлингов, что примерно равняется 2,40 евро.

Ранее "Комментарии" писали, что американский суд вынес приговор по делу четырехлетней девочки, обжегшейся куском курицы из популярной сети фастфуда McDonald's. Компания должна заплатить 800 тыс. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.