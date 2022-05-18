Помощь Украине: назвали ТОП-10 стран-благотворителей

Люди со всего мира продолжают помогать украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Следовательно, в Министерстве социальной политики Украины назвали ТОП-10 стран-благотворителей, жители которых помогли онлайн на платформе єДопомога.

Люди со всего мира продолжают помогать украинцам, пострадавшим от агрессии россии (фото из открытых источников)

В ведомстве опубликовали новые статистические данные по состоянию на 18 мая 2022 года.

"По состоянию на 18 мая 2022 года в ТОП-10 стран-благотворителей, жители которых помогли онлайн на платформе єДопомога, вошли: Украина, США, Вьетнам, Канада, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Нидерланды, Германия и Италия",- говорится в сообщении.

Заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко рассказал, куда идут деньги.



“Допомога онлайн – это не только помощь конкретному человеку, который получает еду, лекарство или топливо. Это помощь всей цепочке снабжения. Это и поддержка супермаркета, где работают люди, это поддержка национального производителя товаров. То есть, с точки зрения работы экономики, это гораздо лучше, чем просто, когда предоставляется гуманитарная помощь и раздается. Все, кто работает в этой цепочке поставки, также получают поддержку благодаря помощи и благотворителям”, — заявил Кошеленко.

Платформа єДопомога созданная Министерством социальной политики Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и ПРООН в Украине при финансовой поддержке Швеции, чтобы помогать украинцам, пострадавшим от российской агрессии. На платформе можно узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или предложить поддержать других в обеспечении продуктами питания, одеждой, лекарствами и т.д. Напомним, что "Комментарии" информировали о санкциях против России и помощи Украине











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