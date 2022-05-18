Помощь Украине: назвали ТОП-10 стран-благотворителей

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Лиля Воробьева
Люди со всего мира продолжают помогать украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Следовательно, в Министерстве социальной политики Украины назвали ТОП-10 стран-благотворителей, жители которых помогли онлайн на платформе єДопомога.
Люди со всего мира продолжают помогать украинцам, пострадавшим от агрессии россии (фото из открытых источников)
В ведомстве опубликовали новые статистические данные по состоянию на 18 мая 2022 года.
"По состоянию на 18 мая 2022 года в ТОП-10 стран-благотворителей, жители которых помогли онлайн на платформе єДопомога, вошли: Украина, США, Вьетнам, Канада, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Нидерланды, Германия и Италия",- говорится в сообщении.
Заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко рассказал, куда идут деньги.
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