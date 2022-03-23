Помощь по трудоустройству для украинцев: эксперты оценили шаги правительства

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Кабинет министров продолжает принимать решения о программе поддержки лиц, вынужденных сменить место жительства. В частности, запущена программа по трудоустройству всех переселенцев. Для этого государство начинает выплачивать работодателям по 6500 гривен за каждого трудоустроенного из пострадавших регионов. Мы поинтересовались у экспертов, целесообразно ли правительству внедрять систему переподготовки для специалистов, чья профессия пока не востребована? Как решить проблему с трудоустройством переселенцев, имеющих такие специальности?

Необходимость в какой-либо целенаправленной программе по переподготовке отсутствует

Сергей Сароян, основатель компании Performance Management, считает, что запуск программы по переподготовке граждан не актуален.

"Многие люди вынуждены остались без работы и оказались либо далеко от дома, либо же остались защищать свою землю. Понятно, что переподготовка будет актуальна только для первой группы граждан, но насколько она будет полезна и эффективна? Вопрос риторический. Как в целом определить востребованные" на момент войны профессии?.. С врачами, например, все понятно, они всегда будут востребованы и особенно сейчас, но эту профессию невозможно освоить за месяц или два, это годы обучения и практики.Конечно же нужна помощь волонтеров, но для этого нет необходимости проходить дополнительное обучение. Да и для переподготовки нужно время, если речь идет о высококвалифицированной работе. А такие профессии, как продавец или грузчик, не нуждаются в переквалификации. Поэтому большого смысла в этой программе в данный момент нет", — отмечает эксперт.

Однако на будущее перед государством будет стоять задача подготовки квалифицированных кадров для послевоенного времени, но ситуация на рынке труда будет отличаться от довоенной. При реализации оптимистического варианта развития событий, в период восстановления, спрос будет на IT-специалистов, инженеров, строителей, электриков и других специалистов, убежден Сергей Сароян.

По поводу поддержки граждан со стороны государства, то, по мнению эксперта, более логичен в текущей ситуации опыт, который государство получило в пандемии: выплаты помощи тем, кто остался без работы до восстановления привычной жизни.

Без госзаказа ни одна страна не поднималась с колен

Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский убежден, что с рынком труда не все так просто в период войны. Многие украинцы из-за войны вынуждены были уехать из регионов, где проживали, а теперь им нужно искать работу и обустраиваться на новом месте.



В марте в Службе занятости представлено 40 тысяч вакансий, но 80% из них – это технические специальности (токар, слесарь, машинист), а на сайтах по поиску работы 400 000 резюме, из которых примерно 50 тысяч ищущих работу – это офисные работники, педагоги, люди творческих профессий и т.д. Так что эксперт предлагает два решения проблемы с трудоустройством: переквалификацию и госзаказ.

"Люди хотят работать. Научите их жить по-новому, позвольте им помогать. Откройте Центры переквалификации в каждом райцентре, а не один на город или область. Даже если научить людей, разрыв между вакансиями и резюме – в10 раз. Поэтому должна быть организована государством система трудовой миграции. Сейчас люди за город не держатся, если государство даст работу на предприятии в 1000 км от места жительства, люди поедут. Без госзаказа ни одна страна не поднималась с колен", — объясняет Виктор Гольдский.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили переход Украины на плановую экономику во время военного положения.









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