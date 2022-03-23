Помощь по трудоустройству для украинцев: эксперты оценили шаги правительства

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Кабинет министров продолжает принимать решения о программе поддержки лиц, вынужденных сменить место жительства. В частности, запущена программа по трудоустройству всех переселенцев. Для этого государство начинает выплачивать работодателям по 6500 гривен за каждого трудоустроенного из пострадавших регионов. Мы поинтересовались у экспертов, целесообразно ли правительству внедрять систему переподготовки для специалистов, чья профессия пока не востребована? Как решить проблему с трудоустройством переселенцев, имеющих такие специальности?
Сергей Сароян, основатель компании Performance Management, считает, что запуск программы по переподготовке граждан не актуален.
Однако на будущее перед государством будет стоять задача подготовки квалифицированных кадров для послевоенного времени, но ситуация на рынке труда будет отличаться от довоенной. При реализации оптимистического варианта развития событий, в период восстановления, спрос будет на IT-специалистов, инженеров, строителей, электриков и других специалистов, убежден Сергей Сароян.
По поводу поддержки граждан со стороны государства, то, по мнению эксперта, более логичен в текущей ситуации опыт, который государство получило в пандемии: выплаты помощи тем, кто остался без работы до восстановления привычной жизни.
Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский убежден, что с рынком труда не все так просто в период войны. Многие украинцы из-за войны вынуждены были уехать из регионов, где проживали, а теперь им нужно искать работу и обустраиваться на новом месте.
В марте в Службе занятости представлено 40 тысяч вакансий, но 80% из них – это технические специальности (токар, слесарь, машинист), а на сайтах по поиску работы 400 000 резюме, из которых примерно 50 тысяч ищущих работу – это офисные работники, педагоги, люди творческих профессий и т.д. Так что эксперт предлагает два решения проблемы с трудоустройством: переквалификацию и госзаказ.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили переход Украины на плановую экономику во время военного положения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости