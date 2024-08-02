Помогают не только санкции: стала известна страна, которая вытесняет российский газ из ЕС

Седьмая европейская страна начала покупать азербайджанский газ у Азербайджанской государственная нефтяная компания SOCAR. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс".

Газ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR начала поставки газа в Словению.

"Поставки осуществляются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией на словенском рынке природного газа, 17 июля этого года", – говорится в сообщении SOCAR.

Словения присоединилась к Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии и стала девятой страной, которая получает азербайджанский газ.

"SOCAR и Geoplin планируют и дальше развивать долгосрочное энергетическое партнерство", – добавляют в сообщении.

В 2023 году экспорт азербайджанского газа вырос на 5,3% до 23,8 млрд кубометров, а поставки азербайджанского газа в Европу в том же году выросли на 3,5% до 11,8 млрд кубометров.

Ожидается, что в 2024 году Азербайджан будет экспортировать около 25 млрд кубометров газа, в том числе 13 млрд кубометров — в Европу.

Ранее компания Geoplin имела контракты с российской компанией "Газпром".

Читайте также на портале "Комментарии" - цены на газ в Европе продолжают расти. Такая ситуация подчеркивает растущие опасения по поводу поставок топлива на фоне геополитических рисков. Об этом пишет издание "Bloomberg".

СМИ отмечает, что в среду базовые фьючерсы выросли на 2,6% и достигли отметки 36 евро за мегаватт-час — уровня, который считается высоким для лета. Контракты растут уже четвертый день, поскольку трейдерам становится все сложнее запасать газ на зиму.

Беспокойство по поводу возможной эскалации на Ближнем Востоке оживляет рисковые настроения в то время, когда трейдеры уже столкнулись с более жесткой конкуренцией с другими крупными покупателями сжиженного природного газа, такими как Китай и Египет. Газовый рынок Европы оказался чувствительным к перебоям в поставках этим летом, в основном потому, что теперь он зависит от поставок со всего мира.



