logo
Русский Українська

BTC/USD

50899.12

ETH/USD

4092.57

LTC/USD

333.00

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Помимо России: какие угрозы существуют на украинской границе
commentss НОВОСТИ Все новости

Помимо России: какие угрозы существуют на украинской границе

Украина может пострадать от террористических атак и незаконной миграции, утверждают в Госпогранслужбе

сегодня, 17:46
Автор:

Вечканова Елена

Повышенная военная активность России вблизи украинских границ остается одной из главных угроз для нашего государства. Однако, по мнению Сергея Дейнеко, который возглавляет Государственную пограничную службу, существуют и другие опасности, информируют в пресс-службе МВД Украины.

Помимо России: какие угрозы существуют на украинской границе

Сергей Дейнеко. Фото: пресс-служба Кабмина

Дейнеко говорит, что российская агрессия — неопровержима, и самых больших угроз украинские правоохранители постоянно ждут именно с этой стороны. Это и не удивительно, ведь у РФ есть где "разгуляться" — протяжность украинско-российской границы практически достигает 2300 км.

Вместе с этим, по словам руководителя Госпогранслужбы, его подчиненные постоянно фиксируют и другие неприятные моменты, которые могут негативно влиять на ситуацию на границе.

Основными дополнительными угрозами Дейнеко называет контрабанду наркотиков и других групп товаров (чаще всего подакцизных), нелегальную миграцию, а также постоянную угрозу терроризма. Не забывает главный пограничник и о вероятной диверсионно-подрывной деятельности, которая, судя по всему, тоже связана с государством-агрессором.

Многие из этих моментов так или иначе видоизменились за последние несколько лет. При этом, как утверждает Сергей Дейнеко, подобные действия могут негативно влиять не только на саму Украину, но и на ее отношение с Евросоюзом. Все потому, что та же контрабанда или миграция часто происходят не просто внутрь страны, а "транзитно" — то есть, дальше в Европу.

По словам Дейнеко, пограничники работают максимально слаженно, дабы пресекать любые действия, несущие в себе угрозу, и обеспечивают безопасность Украины в целом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, судя по данным ОБСЕ, российская армия перемещает в Крым отдельную военную технику. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как эксперты оценивают последние "угрозы" Украине со стороны Владимира Путина.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mvs_ukraine/6575
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ