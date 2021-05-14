Помимо России: какие угрозы существуют на украинской границе

Повышенная военная активность России вблизи украинских границ остается одной из главных угроз для нашего государства. Однако, по мнению Сергея Дейнеко, который возглавляет Государственную пограничную службу, существуют и другие опасности, информируют в пресс-службе МВД Украины.



Сергей Дейнеко. Фото: пресс-служба Кабмина

Дейнеко говорит, что российская агрессия — неопровержима, и самых больших угроз украинские правоохранители постоянно ждут именно с этой стороны. Это и не удивительно, ведь у РФ есть где "разгуляться" — протяжность украинско-российской границы практически достигает 2300 км.

Вместе с этим, по словам руководителя Госпогранслужбы, его подчиненные постоянно фиксируют и другие неприятные моменты, которые могут негативно влиять на ситуацию на границе.

Основными дополнительными угрозами Дейнеко называет контрабанду наркотиков и других групп товаров (чаще всего подакцизных), нелегальную миграцию, а также постоянную угрозу терроризма. Не забывает главный пограничник и о вероятной диверсионно-подрывной деятельности, которая, судя по всему, тоже связана с государством-агрессором.

Многие из этих моментов так или иначе видоизменились за последние несколько лет. При этом, как утверждает Сергей Дейнеко, подобные действия могут негативно влиять не только на саму Украину, но и на ее отношение с Евросоюзом. Все потому, что та же контрабанда или миграция часто происходят не просто внутрь страны, а "транзитно" — то есть, дальше в Европу.

По словам Дейнеко, пограничники работают максимально слаженно, дабы пресекать любые действия, несущие в себе угрозу, и обеспечивают безопасность Украины в целом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, судя по данным ОБСЕ, российская армия перемещает в Крым отдельную военную технику. Больше деталей — в нашем материале.

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