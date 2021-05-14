Помимо России: какие угрозы существуют на украинской границе

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Вечканова Елена
Повышенная
военная активность России вблизи украинских границ остается одной из главных
угроз для нашего государства. Однако, по мнению Сергея Дейнеко, который
возглавляет Государственную пограничную службу, существуют и другие опасности,
информируют в пресс-службе МВД Украины.
Сергей Дейнеко. Фото: пресс-служба Кабмина
Дейнеко говорит,
что российская агрессия — неопровержима, и самых больших угроз украинские
правоохранители постоянно ждут именно с этой стороны. Это и не удивительно, ведь у
РФ есть где "разгуляться" — протяжность украинско-российской границы практически
достигает 2300 км.
Вместе с этим, по
словам руководителя Госпогранслужбы, его подчиненные постоянно фиксируют и
другие неприятные моменты, которые могут негативно влиять на ситуацию на
границе.
Основными дополнительными
угрозами Дейнеко называет контрабанду наркотиков и других групп товаров (чаще
всего подакцизных), нелегальную миграцию, а также постоянную угрозу терроризма.
Не забывает главный пограничник и о вероятной диверсионно-подрывной
деятельности, которая, судя по всему, тоже связана с государством-агрессором.
Многие из этих
моментов так или иначе видоизменились за последние несколько лет. При этом, как
утверждает Сергей Дейнеко, подобные действия могут негативно влиять не только
на саму Украину, но и на ее отношение с Евросоюзом. Все потому, что та же
контрабанда или миграция часто происходят не просто внутрь страны, а "транзитно"
— то есть, дальше в Европу.
По словам
Дейнеко, пограничники работают максимально слаженно, дабы пресекать любые действия,
несущие в себе угрозу, и обеспечивают безопасность Украины в целом.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, судя по данным ОБСЕ, российская армия перемещает в Крым отдельную военную технику. Больше деталей — в нашем материале.
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