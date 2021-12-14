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Пользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Большинство пользователей жалуются, что из приложения исчезли COVID-сертификаты

сегодня, 00:41
Автор:

Ольга Чародий
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На Facebook-странице государственного приложения "Дія" пользователи массово жалуются на сбои в работе мобильного приложения. Об этом говорится в комментарии пользователей под последними сообщениями на facebook-странице "Дія".

Пользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Дия - фото из открытых источников


Большинство пользователей жалуются, что из приложения исчезли COVID-сертификаты после обновления приложения. У некоторых людей исчезли и другие документы. Техническая поддержка отвечала некоторым пользователям и просила попытаться сгенерировать сертификаты позже. В одном ответе техподдержка сообщила, что сейчас есть проблемы в электронных реестрах системы здравоохранения, из-за чего происходят сбои в работе "Дії".


Напомним, на портале "Дия. Бизнес" открыли новый раздел для аграриев "Земельная реформа". Информация в разделе будет полезна землевладельцам, арендаторам земельных участков и тем, кто хочет приобрести землю. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации. Согласно новому законодательству землю можно купить, продать, обменять, передать потомкам, отдать под залог для получения кредита. С 2024 года эти операции смогут осуществлять предприятия и компании, зарегистрированные в Украине. Законодательство запрещает продавать землю иностранцам.


В Украине прозрачный рынок земли, доступны государственные реестры о земельных участках. Таким образом, цифровизация способствует избеганию коррупционных рисков, противодействует рейдерскому захвату. Владелец земли в разделе может ознакомиться с информацией о том, кому можно продавать землю, по какой цене и какие документы нужны для этой сделки, как продавать часть земли. Сообщается, что до 1 января 2030 года цена земельного участка не может быть меньше нормативной денежной оценки.





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Источник: https://www.facebook.com/diia.gov.ua
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