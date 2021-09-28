Получают "ужасные" компенсации: Венедиктова рассказала об уволенных прокурорах

Руководительница надзорного ведомства нашей страны Ирина Венедиктова, выступая на собрании в Совете Европы, на котором обсуждались реформы органов прокуратуры, отметила, что прокуратура выплачивает немалые компенсации своим уволенным экс-работникам. Об этом сообщает "Укринформ".

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Но руководитель центрального прокурорского офиса не озвучила сумм этих выплат.

Как она отметила, что сами такие компенсационные выплаты просто ужасные. Экс-прокуроры идут в центральный прокурорский Офис с исполнительными документами. Прокурорское ведомство, чтобы не нарушать закон, перечисляет их, выделяя средства из собственного бюджета.

Так же, как проинформировала Венедиктова европейское сообщество во время заседания, экс-работники восстанавливаются на должности не только через уже осуществленную реформу надзорного ведомства. К этому центральный прокурорский Офис обязывают решения Верховного Суда через проведенную несколько лет назад люстрацию.

Генпрокурор подытожила, что такие работники отныне занимают должности после того, как пройдут переаттестацию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что генпрокурор Венедиктова подала в суд на известную украинскую телеведущую . Причиной для открытия судебного дела стало одно из интервью Янины Соколовой. Интервьюируемым лицом в одной из авторских программ телеведущей стал внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Чиновник известный также по громким делам в отношении взяточничества в кругах высшей украинской власти. По словам Соколовой, Шевченко был одним из обличителей получения 6 миллионов долларов взятки бывшим министром экологии Николаем Злочевским.

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