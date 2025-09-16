Польский волонтер назвал три вещи, которые шокируют, когда заезжаешь в Украину

Бывший депутат городского совета Кракова и волонтер Лукаш Вантух рассказал о трех поразивших его вещах, когда он въезжал в Украину. По словам гражданина Польша, сразу заметны такие факторы, как роуминг, фары и дороги.

Три вещи, которые удивили поляка при въезде в Украину. Фото из открытых источников

Лукаш Вантух в эфире "Эспрессо" отметил отличия, которые сразу заметны, когда заезжаешь в Украину. По его словам, первый фактор, который выделяется, это отсутствие роуминга.

"Когда заезжаешь в Украину – три вещи шокируют. Первое — это то, что нет роуминга. В первые месяцы войны звонить по телефону было без проблем, сейчас этого нет и это большая проблема. Надо менять карточку мобильного оператора, поэтому первая вещь — это просто роуминг", — сказал волонтер.

Вторым шокировавшим поляка фактором стали выключены фары у автомобилей. Как утверждает польский волонтер, это мелочь, которая сразу бросается в глаза, ведь, по его словам, в странах ЕС водители включают фары во время движения на дороге.

"Вторая — это фары. В Польше и во всем мире ездят с включенными фарами. Это такие элементарные вещи. Я в следующий раз приеду с друзьями США и это такие вещи, которые сразу видно разницу между ЕС и Украиной, которые можно легко изменить. В Польше, во Франции круглый год так ездят, даже в августе и июле, а в Украине – нет. Это простая вещь, которая была бы поддержкой того, что Украина хочет вступить в ЕС", — объясняет Вантух.

В итоге польский волонтер назвал все вещи, которые его шокировали при въезде в Украину. По его словам, это отсутствие роуминга, выключение фары на автомобилях, а также дороги.

