Польский волонтер назвал три вещи, которые шокируют, когда заезжаешь в Украину

Slava Kot
Бывший депутат городского совета Кракова и волонтер Лукаш Вантух рассказал о трех поразивших его вещах, когда он въезжал в Украину. По словам гражданина Польша, сразу заметны такие факторы, как роуминг, фары и дороги.
Три вещи, которые удивили поляка при въезде в Украину. Фото из открытых источников
Лукаш Вантух в эфире "Эспрессо" отметил отличия, которые сразу заметны, когда заезжаешь в Украину. По его словам, первый фактор, который выделяется, это отсутствие роуминга.
Вторым шокировавшим поляка фактором стали выключены фары у автомобилей. Как утверждает польский волонтер, это мелочь, которая сразу бросается в глаза, ведь, по его словам, в странах ЕС водители включают фары во время движения на дороге.
В итоге польский волонтер назвал все вещи, которые его шокировали при въезде в Украину. По его словам, это отсутствие роуминга, выключение фары на автомобилях, а также дороги.
