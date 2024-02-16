Польские фермеры такого не ожидали. В Украине придумали, как возобновить экспорт

Как сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины из-за блокирования польскими фермерами границы с нашим государством ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай.

Контейнерный караван

Известно, что пароходство может доставить контейнеры с грузами в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца. Кроме того, компания готова предоставить услуги не только по перевозке, но и по выгрузке контейнеров в дунайских портах.

В Мининфраструктуры начали серию консультаций с перевозчиками, страдающими блокадой польской границы, по привлечению необходимого количества контейнеров, чтобы сформировать первый караван.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали блокировать границу с Украиной, чтобы прекратить импорт агропродукции. Более того, они сообщили, что с 20 февраля организуют полную блокаду всей границы с Украиной. Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

В Украине работают над тем , чтобы не допустить такого развития событий. В частности, премьер-министр Денис Шмигаль провел телефонный разговор со своим коллегой Дональдом Туском, чтобы найти способ уладить конфликт. В свою очередь, вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что все протесты польских фермеров – это в первую очередь о политике. Она добавила, что Украина предлагает разные шаги, чтобы решить проблемную ситуацию. По ее словам, до 20 февраля есть еще время, чтобы попытаться не допустить тотальную блокаду.

Пограничники допустили, что польские протестующие блокируют также гуманитарные грузы и важные для Украины грузы.



