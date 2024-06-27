Польша и страны Балтии уже открыто готовят к войне с РФ: детали

Польша и балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее письмо они направили в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Граница Польши и Беларуси. Фото: из открытых источников

В материале говорится, Польша, Литва, Латвия и Эстония направили письмо в ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту 27 стран блока из 450 млн жителей, также потребует финансовой поддержки всех членов.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и неотложной потребности обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз", — говорится в письме.

Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.

Лидеры четырех стран ЕС считают, что строительство оборонительной линии должно проходить в координации с НАТО. Речь идет о строительстве 700-километровой линии обороны. Некоторые дипломаты ЕС оценивают стоимость строительства в 2,5 млрд евро.

Ожидается, что европейские инвестиции в оборону будут одной из главных тем для обсуждения лидерами ЕС на саммите.

Стоит отметить, Польша еще раньше начала укреплять границу с Беларусью. В частности, причинами этого был миграционный кризис, когда тысячи нелегальных мигрантов хотели прорваться на территорию Польши из Беларуси. Также одна из причин — размещение российских войск, в том числе "вагнеровцев", на территории Беларуси.

Тогда премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что планируется восстановить буферную зону на границе с Беларусью на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Кроме того, премьер-министр сообщил о передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", — высказался премьер-министр.



