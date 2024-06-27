Польша и страны Балтии уже открыто готовят к войне с РФ: детали

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Кравцев Сергей
Польша и балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее письмо они направили в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Граница Польши и Беларуси. Фото: из открытых источников
В материале говорится, Польша, Литва, Латвия и Эстония направили письмо в ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту 27 стран блока из 450 млн жителей, также потребует финансовой поддержки всех членов.
Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.
Лидеры четырех стран ЕС считают, что строительство оборонительной линии должно проходить в координации с НАТО. Речь идет о строительстве 700-километровой линии обороны. Некоторые дипломаты ЕС оценивают стоимость строительства в 2,5 млрд евро.
Ожидается, что европейские инвестиции в оборону будут одной из главных тем для обсуждения лидерами ЕС на саммите.
Стоит отметить, Польша еще раньше начала укреплять границу с Беларусью. В частности, причинами этого был миграционный кризис, когда тысячи нелегальных мигрантов хотели прорваться на территорию Польши из Беларуси. Также одна из причин — размещение российских войск, в том числе "вагнеровцев", на территории Беларуси.
Тогда премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что планируется восстановить буферную зону на границе с Беларусью на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Кроме того, премьер-министр сообщил о передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы.
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