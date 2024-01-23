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Польша и Литва проведут учения в очень уязвимой зоне: почему России это может не понравиться

Литва и Польша проведут учения в стратегически уязвимом Сувалкском коридоре

сегодня, 09:57
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Кравцев Сергей
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Литва и Польша запланировали проведение совместных военных учений в Сувалкском коридоре. Расположение этой зоны очень уязвимо в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Delfi".

Польша и Литва проведут учения в очень уязвимой зоне: почему России это может не понравиться

Военные учения Польши и Литвы. Фото из открытых источников

Договоренность была достигнута во время встречи президентов Литвы Гитанаса Науседы и Польши Анджея Дуды.

"Я очень рад, что президент Польши действительно искренне отреагировал на желание провести совместные учения в этом регионе. Мы уже говорим об очень конкретной дате, вероятно, это может произойти в апреле", — заявил Науседа.

В ответ Дуда отметил, что Польша очень серьезно относится к обороне Сувалкского перешейка и что для этого уже приняты необходимые меры.

"Мы восстанавливаем обороноспособность Польши в восточной части страны. Там создаются новые подразделения, восстанавливаем боеспособность подразделений, которые присутствовали в Бартошицах, Граево и других местах. Мы усиливаем польское военное присутствие и усиливаем границу", — сказал польский лидер.

Сувалкский коридор – участок границы Литвы и Польши шириной 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке — с Беларусью. В случае гипотетической войны, российские военные могут быстро оккупировать Сувалкский коридор и таким образом отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

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Источник: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/duda-ir-nauseda-pripazino-turime-silpnaja-vieta-kuria-agresorius-gali-pasinaudoti-95681635
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