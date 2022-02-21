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Половина бюджета РФ зависит от этого: в ЕС раскрыли подробности санкций против России

Глава Еврокомиссии назвала слабые места РФ, по которым ударят санкции в случае вторжения

сегодня, 10:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла некоторые подробности санкций, которыми Запад собирается ударить по России, если в Кремле отдадут команду российским войскам начать наступление на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Половина бюджета РФ зависит от этого: в ЕС раскрыли подробности санкций против России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: из открытых источников

Урсула фон дер Ляен рассказала, самая большя проблема ждет Россию из-за того, что она может быть отрезана от международных финансовых рынков. Такими образом основная группа экспортных товаров не попадет в РФ.

Мировые лидеры, которые поддерживают Украину и призывают Россию прекратить эскалацию у украинской границы до сих пор лишь ограничивались общими угрозами в адрес России, отказываясь, раскрывать детали санкций, которые уже якобы подготовлены. Единственное, что повторяют западные лидеры сводится к тому, что в случае атаки на Украину Москву ждут беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции.

Глава Европейской комиссии отметила, Россия не сможет получить товары и услуги, в которых очень сильно нуждается российская экономика. Замены этим товарам на сегодняшний день нет.  

Что касается призыва президента Украины к западным лидерам не откладывать введение санкций против России до вторжения Урсула фон дер Ляен отметила, что этот принцип Европа не приемлет. Потому как Москве дают шанс вернуться к дипломатии. Пока этот шанс окончательно не отвергнут о введении санкций именно сейчас говорить нет смысла.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, на сегодняшний день половина бюджета РФ зависит от экспорта ископаемого топлива. Если этот экспорт будет перекрыт, несложно догадаться, что ждет российскую экономику.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-could-lose-financial-markets-access-advanced-goods-if-it-invades-ukraine-2022-02-20/?taid=6213016110f48d0001933dcc&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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