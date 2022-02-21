Политологи прокомментировали "обстрел пограничного пункта" в России

Заявления российского ФСБ о том, что украинская сторона вроде бы обстреляла территории России и в результате этого подорван пограничный пункт в Ростовской области уже прокомментировали украинские политические обозреватели на своих страницах в соцсетях. К тому же в СМИ заявили, что пострадавших нет.

Ростовская область, скриншот с видео

Так, соучредитель Института будущего и политолог Юрий Романенко опубликовал скриншот с видео, опубликованного российскими СМИ. По его словам, этот пограничный пункт больше похож на сарай.

"Берешь сарай, подрываешь его. Bingo! Casus belli готов!", — написал эксперт.

Журналист и политический обозреватель Денис Казанский говорит, что россияне продолжают нагнетать истерический фон в СМИ.

"Сообщения о "терактах", "диверсантах", "обстрелах" идут сплошным потоком, причем никто даже не заморачивается изображать какую-то реалистичность. ... эта халабуда в гуще, к которой нет даже тропы — это пограничный пункт РФ. И снаряд, что прилетел, с хирургической точностью попал в эту халабуду. Даже в пабликах ЛДНР люди в комментариях просто смеются над этими картинками ", — написал он.

По словам эксперта, в то, что разрушен действительно пограничный пункт, не поверили пользователи соцсетей. Несмотря на то, что у места происшествия виднелось знамя России. Хотя флаг должно было бы разорвать от взрыва, пишут в комментариях пользователи.

"Ни один человек в это не верит, даже те, кто поддерживает войну против Украины. Как оправдание агрессии это вообще никак не работает", — добавил обозреватель.

Также в комментариях граждане написали, что "ямы от прямого попадания нет, хотя летело издалека", "конфуз провокаторам, сэкономили на взрывчатке", "главное о триколоре не забыли, чтобы сразу было видно, что это проклятые бандеровцы взорвали мирный пророссийский сарай" .

Как сообщал портал "Комментарии", в Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ) заявляют, что снаряд, запущенный с территории Украины, попал в место несения службы пограничников в Ростовской области.

Casus belli – это юридический термин времен римского права, означающий формальный повод для объявления войны.

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