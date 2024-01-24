Политолог: у главы Кременчугского РВА "нашли" российские документы

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Кравцев Сергей
Во время обысков у главы Кременчугской районной военной администрации Олега Ледника нашли, казалось бы, активный СНИЛС (ИНН) страны-агрессора. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий.
Глава Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник. Фото: из открытых источников
Олег Ледник был назначен на должность главы районной государственной администрации 2 апреля 2021 г. при содействии скандального экс-нардепа и члена бюджентного комитета Верховной Рады Украины Александра Трухина. Трухин стал известен на всю Украину, когда его в нетрезвом виде на автомобиле остановили полицейские, а он предложил им взятки.
По информации, которую обнародовал Голобуцкий, Трухин на территории Кременчугского района, якобы оказывает влияние на предприятие "ПОЛТАВАРИБХОЗ", которое в свою очередь владеет около 8 тыс. га ставок. Офисом Водных Ресурсов Полтавской области была проведена проверка и зафиксировано, что значительная часть прудов осушена и вместо воды там выращивают сельско-хозяйственные культуры. Рыбхоз арендует плес у Полтавской ОГА, а пользуется сельскохозяйственными угодьями по цене прудов. Экономия на налогах составляет до 75%. По мнению Голобуцкого, глава Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник мог знать об этом и не предпринимать никаких действий, чтобы пресечь правонарушения.
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