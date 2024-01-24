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Политолог: у главы Кременчугского РВА "нашли" российские документы

Алексей Голобуцкий отмечает, что согласно российским реестрам документ до сих пор активен, а это значит, что их владелец имеет российское гражданство, вид на жительство или временную регистрацию на территории россии

сегодня, 16:10
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Кравцев Сергей
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Во время обысков у главы Кременчугской районной военной администрации Олега Ледника нашли, казалось бы, активный СНИЛС (ИНН) страны-агрессора. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий.

Политолог: у главы Кременчугского РВА "нашли" российские документы

Глава Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник. Фото: из открытых источников

“Теперь же выяснилось, что скандальный Председатель Кременчугского РВА еще имеет связи со страной-агрессором, о которых он умалчивал. Так, во время обысков по одному из дел у Ледника на дому был найден СНИЛС (Система Индивидуального Номера Личного Счета) российской федерации, являющейся по сути аналогом украинского ИНН. Согласно российским реестрам документ до сих пор активен, а это значит, что его владелец имеет российское гражданство, вид на жительство или временную регистрацию на территории России”, — отметил Голобуцкий.

Олег Ледник был назначен на должность главы районной государственной администрации 2 апреля 2021 г. при содействии скандального экс-нардепа и члена бюджентного комитета Верховной Рады Украины Александра Трухина. Трухин стал известен на всю Украину, когда его в нетрезвом виде на автомобиле остановили полицейские, а он предложил им взятки.

По информации, которую обнародовал Голобуцкий, Трухин на территории Кременчугского района, якобы оказывает влияние на предприятие "ПОЛТАВАРИБХОЗ", которое в свою очередь владеет около 8 тыс. га ставок. Офисом Водных Ресурсов Полтавской области была проведена проверка и зафиксировано, что значительная часть прудов осушена и вместо воды там выращивают сельско-хозяйственные культуры. Рыбхоз арендует плес у Полтавской ОГА, а пользуется сельскохозяйственными угодьями по цене прудов. Экономия на налогах составляет до 75%. По мнению Голобуцкого, глава Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник мог знать об этом и не предпринимать никаких действий, чтобы пресечь правонарушения.

“То, что Ледник утверждает, будто "прошел люстрацию", как-то не слишком убеждает. У нас – война. И чиновник, допущенный к гостайне определенного уровня и к чувствительной информации, не должен иметь даже подозрений, а не то, что фиксированы документально связи с РФ”, — возмущается блогер.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1884843828630906&id=100013159219489&mibextid=WC7FNe
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