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Политолог: Схемы на таможне снова работают, а к этому может иметь отношение Ермак

Гайдай рассказал, что происходит на украинской таможне и какая ситуация с контрабандой

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Политолог: Схемы на таможне снова работают, а к этому может иметь отношение Ермак

Фото иллюстративное / Pixabay

Политолог Валентин Гайдай написал в авторской колонке, что власть не только не поборола контрабанду в Украине, но некоторые ее представители в Офисе президента возглавили кланы контрабандистов, передает "Апостроф".

"Регулярный мониторинг информационного поля подтвердил, что схематоз на таможне процветает – ежегодные потери госбюджета от контрабанды оцениваются на уровне свыше 300 млрд гривен, а импортеры платят чиновникам крупную мзду за каждый контейнер, как это было во времена Порошенко, у которого даже свой "Офис Контрабанды" имелся во главе с нардепом Сашей Грановским", — говорит политолог.

Как утверждают авторы статьи, схемы на таможне после отьезда Грановского за границу работают и якобы помогает "наполнять кассу" бизнесмен Сеяр Куршутов, которого пригласили "на личное совещание с главой ОПУ Ермаком".

"Гайдай отметил, что, когда Ермак проводил совещание с главами таможни, то дал указание им "работать" с Сеяром, а сам Куршутов прямым текстом намекнул главе Гостаможни, что шесть руководителей таможен будут заменены на его людей, ибо иначе "кассу" наполнить будет невозможно", — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что Ермак якобы через Куршутова теперь курирует все вопросы таможни. Далее они цитируют политолога:

"Думаю, если спираль скандалов с участием Ермака будет раскручиваться и далее, то поход его в большую политику придется отложить. Да и в принципе сейчас все выглядит так, что ОПУ предстоят определенные перестановки, ведь большое количество негатива, особенно еще и на теме контрабанды, вокруг "правой руки" главы государства играет явно против рейтинга президента и правящей партии", — резюмирует Гайдай.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/politics/government/2022-01-27/shemy-na-tamozhne-vremen-poroshenko-vernulis-ih-kuriruet-ermak--politolog/257270
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