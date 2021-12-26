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Политик рассказал, почему украинцы массово уезжают за границу

Объемы трудовой миграции из Украины в 2021 году рекордны

сегодня, 21:38
Автор:

Козлова Альбіна
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Политик рассказал, почему украинцы массово уезжают за границу

Население страны быстро сокращается, фото из открытых источников

В передаче "Украина с Тиграном Мартиросяном" бывший генпрокурор, глава союза юристов Украины Святослав Пискун рассказал, почему, по его мнению, уезжают украинцы за границу. По статистическим данным из Украины в течение 10 месяцев 2021 года уехало 660 тыс. граждан, это рекорд за последние 11 лет. Работники из-за границы ежегодно пополняют бюджет на 14 млрд долларов.

Святослав Пискун отметил, что это трудолюбивые, конкурентоспособные украинцы, которых Украина потеряла. Также он добавляет, что это связано с тем, что люди в этой стране не видят перспективы. Тысячи людей, которые едут за границу, по их словам, делают это ради детей, будущего поколения.

"Они точно знают, что ни один парламент европейской страны не примет закон, ухудшающий состояние граждан и людей, проживающих в той стране. А в нашей стране может быть все, что угодно", — подчеркнул он.

Глава союза юристов объясняет, что украинцы напуганы разговорами о войне, а во-вторых, люди должны быть уверены, что страна будет оказывать сопротивление, чтобы часть граждан могла уехать, а не погибла здесь.

"Европа должна быть готова, что границы не выдержат, если здесь действительно начнется война. По меньшей мере 20 млн украинцев могут поехать. Надо четко понимать, воюем ли мы или нет, и сделать все, чтобы мы не воевали", — отметил Пискун.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине может значительно сократиться количество населения. По данным Организации объединенных наций, численность украинцев быстро сокращается, темпы вымирания населения одни из самых быстрых в мире. Предварительные прогнозы неутешительны — к 2050 году украинцев останется более 35 миллионов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3a7i-NmfYt0
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