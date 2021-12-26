Политик рассказал, почему украинцы массово уезжают за границу

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Козлова Альбіна
Население страны быстро сокращается, фото из открытых источников
В передаче "Украина с Тиграном Мартиросяном" бывший генпрокурор, глава союза юристов Украины Святослав Пискун рассказал, почему, по его мнению, уезжают украинцы за границу. По статистическим данным из Украины в течение 10 месяцев 2021 года уехало 660 тыс. граждан, это рекорд за последние 11 лет. Работники из-за границы ежегодно пополняют бюджет на 14 млрд долларов.
Святослав Пискун отметил, что это трудолюбивые, конкурентоспособные украинцы, которых Украина потеряла. Также он добавляет, что это связано с тем, что люди в этой стране не видят перспективы. Тысячи людей, которые едут за границу, по их словам, делают это ради детей, будущего поколения.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине может значительно сократиться количество населения. По данным Организации объединенных наций, численность украинцев быстро сокращается, темпы вымирания населения одни из самых быстрых в мире. Предварительные прогнозы неутешительны — к 2050 году украинцев останется более 35 миллионов.
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