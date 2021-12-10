Политик обьяснил, почему Украине нельзя вступать в НАТО

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что Украина не должна быть в НАТО. Свое мнение оппозиционный политик озвучил в интервью телеканалу "UrkLive", пишет 112. юа.



Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Я последовательный и принципиальный сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто категорически это утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался в Украине, должен продолжить существовать и нам надо его развивать. Если мы не хотим, чтобы Украина стала разменной монетой, территория Украины стала плацдармом для противостояния НАТО, России и других стран, мы должны категорически сделать все для того, чтобы Украина не стала членом НАТО", — заявил Виктор Медведчук.

При этом он подчеркнул, что уровень поддержки НАТО на территории всей Украины составляет около 50%, а уровень поддержки на Донбассе не превышает 15-17%.

"Если мы говорим о НАТО и говорим о том, что Донбасс должен вернуться в Украину... Но Донбасс — это люди, и они всегда во главе угла, и это, кстати, продемонстрировано и зафиксировано, в плане мирного урегулирования, которое сегодня является программой нашей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", мы говорим о возвращении людей через их сознание, через обеспечение условий их жизни, через обеспечение гарантий их безопасности. Еще раз подчеркиваю, во главе угла должны быть люди. Если мы говорим и обращаемся к этим людям, "вы должны, мы хотим, чтобы вы вернулись в Украину", и при этом с другой стороны мы пытаемся идти в НАТО, а вы же знаете уровень поддержки НАТО на территории всей Украины, это около 50%, а уровень поддержки на тех территориях — он не превышает цифры 15-17%, то как, с одной стороны говоря о том, что эти люди должны вернуться к нам, мы игнорируем их мнение?" — указал оппозиционный политик.

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