Политик обьяснил, почему Украине нельзя вступать в НАТО

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь",
народный депутат Виктор Медведчук считает, что Украина не должна быть в
НАТО. Свое мнение оппозиционный политик озвучил в интервью телеканалу
"UrkLive", пишет 112. юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
"Я последовательный и принципиальный сторонник того, что Украина не
должна быть в НАТО. И я не просто категорически это утверждаю, я ведь
привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит
ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной
сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже
провозглашался в Украине, должен продолжить существовать и нам надо его
развивать. Если мы не хотим, чтобы Украина стала разменной монетой,
территория Украины стала плацдармом для противостояния НАТО, России и
других стран, мы должны категорически сделать все для того, чтобы
Украина не стала членом НАТО", — заявил Виктор Медведчук.
При этом он подчеркнул, что уровень поддержки НАТО на территории всей
Украины составляет около 50%, а уровень поддержки на Донбассе не
превышает 15-17%.
"Если мы говорим о НАТО и говорим о том, что Донбасс должен вернуться
в Украину... Но Донбасс — это люди, и они всегда во главе угла, и это,
кстати, продемонстрировано и зафиксировано, в плане мирного
урегулирования, которое сегодня является программой нашей партии
"Оппозиционная платформа — За жизнь", мы говорим о возвращении людей
через их сознание, через обеспечение условий их жизни, через обеспечение
гарантий их безопасности. Еще раз подчеркиваю, во главе угла должны
быть люди. Если мы говорим и обращаемся к этим людям, "вы должны, мы
хотим, чтобы вы вернулись в Украину", и при этом с другой стороны мы
пытаемся идти в НАТО, а вы же знаете уровень поддержки НАТО на
территории всей Украины, это около 50%, а уровень поддержки на тех
территориях — он не превышает цифры 15-17%, то как, с одной стороны
говоря о том, что эти люди должны вернуться к нам, мы игнорируем их
мнение?" — указал оппозиционный политик.
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