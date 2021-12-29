Политик объяснил, какие страны в "зоне риска", если Россия станет раздавать паспорта желающим

На днях президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ. Речь идет о том, что паспорт гражданина РФ будут выдаваться гражданам бывших республик СССР и их детям независимо от того, гражданами каких государств они являются.

В России хотят упростить процедуру получения гражданства, фото из открытых источников

Руководитель Национального координационного центра кибербезопасности, бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Сегодня" поделился своим мнением по поводу такой инициативы Путина. На вопрос, кто же получит такие паспорта, будет ли это диаспора за границей, он высказал другую точку зрения.

По его словам, в зоне риска Беларусь, страны Балтии, где есть определенная категория людей, которая может взять гражданство, Казахстан и другие страны.

"Каждое государство должно обращать на это внимание, где такие люди живут и могут получить российское гражданство. Это, конечно, определенный риск. Для этого есть органы, которые занимаются национальной безопасностью. Они должны серьезно рассмотреть риски для каждой страны по отдельности", — подчеркнул Данилюк.



Как сообщал портал "Комментарии", партия "Европейская солидарность" будет собирать подписи для внесения ограничительной нормы в Конституцию Украины по получению украинского гражданства жителями страны агрессора. По мнению Геращенко, законопроект о гражданстве, представленный в парламент, популистский и нарушает нормы Конституции.

Президент Владимир Зеленский после анонса законопроекта о "множественном гражданстве" внес в Верховную Раду пять соответствующих документов. В частности, предлагается обязать чиновников отмечать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств.

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