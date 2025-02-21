Politico узнало, к какому шагу США хотят подтолкнуть Зеленского

Американские партнеры Украины все активнее склоняют президента Владимира Зеленского к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Вашингтон сегодня занял позицию, что так украинский лидер может спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом и гарантировать поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом "Politico" сообщили источники из Белого дома.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что критика Зеленского со стороны Трампа является не поворотом в сторону России, а реакцией американской администрации на то, что Украина не хочет подписывать соглашение о полезных ископаемых.

"Им пришлось на собственном опыте узнать, что публичная критика Трампа может привести к серьезным последствиям. В партии есть небольшое, но громкое крыло, настроенное очень антиукраински, но внутри партии много тех, кто по-прежнему за Украину. Обрушивание на Трампа только подливает масла в огонь против вас", — рассказал журналистам республиканец, который консультирует высших должностных лиц администрации США по вопросам политики в отношении Украины.

В издании подчеркнули, что критика Зеленского со стороны Трампа вызвала беспокойство в украинской столице. Более того, журналисты напомнили, что Украине не предложили конкретных гарантий безопасности в обмен на украинские полезные ископаемые.

Источники поделились с журналистами, что слова Трампа о Зеленском не следует воспринимать слишком серьезно. Они считают, что это является частью переговорной тактики президента США, который хочет добиться как можно более выгодной сделки. Источники добавили, что сделка предполагает, что Украина передаст американским компаниям 50% собственности на украинские месторождения полезных ископаемых. Они имеют стратегическое значение и потенциально могут стоить сотни миллиардов долларов.

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