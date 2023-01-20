logo

BTC/USD

20986.48

ETH/USD

1550.99

LTC/USD

83.51

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Политическая подлость: в Украине отреагировали на желание Грузии возобновить авиасообщение с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Политическая подлость: в Украине отреагировали на желание Грузии возобновить авиасообщение с РФ

Глава грузинской правящей партии Ираклия Кобахидзе выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой

сегодня, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В МИД Украины подвергли жесткой критике позицию лидера провластной партии Грузии, который поддержал идею возобновления авиасообщения с Россией. Как передает портал "Комментарии", позицию Украины публично представил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Политическая подлость: в Украине отреагировали на желание Грузии возобновить авиасообщение с РФ

Ираклий Кобахидзе. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что предложение о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией сделал глава грузинской правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Как подчеркнул представитель МИД, Кобахидзе "сделал такое заявление в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ правительства Грузии о неприсоединении к санкциям запада против России за ее агрессию против Украины".

Олег Николенко обратил внимание на то, что "Тбилиси и Москва обмениваются реверансами", но при этом никто из россиян не понес ответственности за военные преступления против грузинского народа, никто из россиян не ответил за оккупацию части территории Грузии.

"Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на обретение членства в Европейском Союзе", — отметил Николенко.

По словам Николенко, украинский народ, как и украинская власть всегда были вместе с грузинским народом в самые сложные для него времена.

"Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне является политической подлостью", — отметил Олег Николенко.

При этом спикер МИД отметил, что "поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии".

Читайте также на портале "Комментарии" — когда нас ждут решающие бои – о чем говорят заявления Зеленского, Путина и Дуды.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0pMB6dYPycg2FLyDcAiXVY1TugArNKt94NmtCraicMUHdsssKoKKpiR1mupbFJBHSl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!