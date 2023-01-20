Политическая подлость: в Украине отреагировали на желание Грузии возобновить авиасообщение с РФ

В МИД Украины подвергли жесткой критике позицию лидера провластной партии Грузии, который поддержал идею возобновления авиасообщения с Россией. Как передает портал "Комментарии", позицию Украины публично представил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Ираклий Кобахидзе. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что предложение о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией сделал глава грузинской правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Как подчеркнул представитель МИД, Кобахидзе "сделал такое заявление в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ правительства Грузии о неприсоединении к санкциям запада против России за ее агрессию против Украины".



Олег Николенко обратил внимание на то, что "Тбилиси и Москва обмениваются реверансами", но при этом никто из россиян не понес ответственности за военные преступления против грузинского народа, никто из россиян не ответил за оккупацию части территории Грузии.

"Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на обретение членства в Европейском Союзе", — отметил Николенко.

По словам Николенко, украинский народ, как и украинская власть всегда были вместе с грузинским народом в самые сложные для него времена.

"Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне является политической подлостью", — отметил Олег Николенко.

При этом спикер МИД отметил, что "поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии".



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