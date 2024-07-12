"Полиграф" поверил Гизо Углаве, что он не сливал информацию НАБУ

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Кравцев Сергей
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава инициировал и прошел полиграф на предмет того, причастен ли он к утечке данных из Национального антикоррупционного бюро. Вывод: Углава к "сливам" не причастен. Как информирует портал "Комментарии", об этом Углава написал на своей странице в Facebook
Гизо Углава. Фото: из открытых источников
Гизо Углава занимает должность первого заместителя директора НАБУ с 2015 года. По его словам, из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией против него была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы.
Заместитель директора НАБУ также заявил, что необоснованная медийная атака против него продолжается и сейчас. Учитывая это, он делает вывод, что все эти действия преследуют цель уничтожить его репутацию.
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