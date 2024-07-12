logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Полиграф" поверил Гизо Углаве, что он не сливал информацию НАБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Полиграф" поверил Гизо Углаве, что он не сливал информацию НАБУ

После огласки дела о якобы причастности заместителя директора НАБУ Гизо Углавы к утечке данных из Бюро он самостоятельно инициировал прохождение полиграфа

сегодня, 13:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава инициировал и прошел полиграф на предмет того, причастен ли он к утечке данных из Национального антикоррупционного бюро. Вывод: Углава к "сливам" не причастен. Как информирует портал "Комментарии", об этом Углава написал на своей странице в Facebook

"Полиграф" поверил Гизо Углаве, что он не сливал информацию НАБУ

Гизо Углава. Фото: из открытых источников

"Инициировал и прошел полиграф. Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "ливням информации" стали известны публично. Вывод: к ливням не причастен", — отметил заместитель директора НАБУ.

Гизо Углава занимает должность первого заместителя директора НАБУ с 2015 года. По его словам, из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией против него была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы.

"Напомню, отстранился я самостоятельно и сразу после того, как появились упреки о моей будто причастности к ливню. Сделал это для полного и объективного расследования дела, всесторонне способствовал проведению расследования, в связи с чем дал необходимые показания. Полиграф для подтверждения правдивости моих показов и моей позиции проходил также по собственной инициативе, поскольку задекларированное мной требование о его необходимости не было услышано и учтено", — рассказал он.

Заместитель директора НАБУ также заявил, что необоснованная медийная атака против него продолжается и сейчас. Учитывая это, он делает вывод, что все эти действия преследуют цель уничтожить его репутацию.

Читайте на портале "Комментарии" — НАБУ продолжает расследование против бывшего нардепа Пашинского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/gizo.uglava/posts/pfbid02TJWRmfwMYpumLe4eVGxGZEsdn42ApwRwghzu68P9NNHbJ2h6pkRVSoTZYmp7ALhLl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости