"Полиграф" поверил Гизо Углаве, что он не сливал информацию НАБУ

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава инициировал и прошел полиграф на предмет того, причастен ли он к утечке данных из Национального антикоррупционного бюро. Вывод: Углава к "сливам" не причастен. Как информирует портал "Комментарии", об этом Углава написал на своей странице в Facebook

Гизо Углава. Фото: из открытых источников

"Инициировал и прошел полиграф. Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "ливням информации" стали известны публично. Вывод: к ливням не причастен", — отметил заместитель директора НАБУ.

Гизо Углава занимает должность первого заместителя директора НАБУ с 2015 года. По его словам, из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией против него была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы.

"Напомню, отстранился я самостоятельно и сразу после того, как появились упреки о моей будто причастности к ливню. Сделал это для полного и объективного расследования дела, всесторонне способствовал проведению расследования, в связи с чем дал необходимые показания. Полиграф для подтверждения правдивости моих показов и моей позиции проходил также по собственной инициативе, поскольку задекларированное мной требование о его необходимости не было услышано и учтено", — рассказал он.

Заместитель директора НАБУ также заявил, что необоснованная медийная атака против него продолжается и сейчас. Учитывая это, он делает вывод, что все эти действия преследуют цель уничтожить его репутацию.

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