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Полиция завела уголовное дело на спортклуб Порошенко

В клубе заявили, что не будут работать с 15 ноября

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В Украине начал действовать "карантин выходного дня", но не все учреждения прекратили свою работу. В их числе оказался спортивный клуб "5 элемент", расположенный в Подольском районе Киева, его связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Полиция завела уголовное дело на спортклуб Порошенко

Фото: Вести

Сотрудники полиции прибыли в спорткомплекс и предупредили организацию об уголовной ответственности за нарушение карантинных норм. Но прекратить работу учреждение отказалось. В результате полиция составила административный протокол и начала уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Генеральный директор спортклуба Наталья Щербина отметила, что полиция выполняет "политический заказ". 

Напомним, что в Минздраве рассказали, какие магазины имеют право работать по выходным, несмотря на карантинные ограничения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить "карантин выходного дня". 


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Источник: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3469514426437637
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