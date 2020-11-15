Полиция завела уголовное дело на спортклуб Порошенко

Язык
Coinspot 15.11.2020
BTC/USD
15973.00
ETH/USD
454.15
LTC/USD
62.34
НБУ 15.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В Украине начал действовать "карантин выходного дня", но не все учреждения прекратили свою работу. В их числе оказался спортивный клуб "5 элемент", расположенный в Подольском районе Киева, его связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Фото: Вести
Сотрудники полиции прибыли в спорткомплекс и предупредили организацию об уголовной ответственности за нарушение карантинных норм. Но прекратить работу учреждение отказалось. В результате полиция составила административный протокол и начала уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Генеральный директор спортклуба Наталья Щербина отметила, что полиция выполняет "политический заказ".
Напомним, что в Минздраве рассказали, какие магазины имеют право работать по выходным, несмотря на карантинные ограничения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить "карантин выходного дня".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости