Полиция завела уголовное дело на спортклуб Порошенко

В Украине начал действовать "карантин выходного дня", но не все учреждения прекратили свою работу. В их числе оказался спортивный клуб "5 элемент", расположенный в Подольском районе Киева, его связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Фото: Вести

Сотрудники полиции прибыли в спорткомплекс и предупредили организацию об уголовной ответственности за нарушение карантинных норм. Но прекратить работу учреждение отказалось. В результате полиция составила административный протокол и начала уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Генеральный директор спортклуба Наталья Щербина отметила, что полиция выполняет "политический заказ".

Напомним, что в Минздраве рассказали, какие магазины имеют право работать по выходным, несмотря на карантинные ограничения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить "карантин выходного дня".

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