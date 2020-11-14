Карантин выходного дня: в МОЗ рассказали, какие магазины имеют право работать по выходным

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Владимир Лавский
Торговые заведения, где не менее 60% площади отведено продуктам питания, продолжат свою работу во время карантина выходного дня. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.
По его словам, в положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений. Ляшко отметил, что, согласно пункту постановления, "разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более для пищевых продуктов без ограничения торгового ассортимента заведения".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине антирекорд заболеваемости за последние сутки.
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