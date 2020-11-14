kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

15901.90

ETH/USD

459.19

LTC/USD

62.93

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Карантин выходного дня: в МОЗ рассказали, какие магазины имеют право работать по выходным
commentss НОВОСТИ Все новости

Карантин выходного дня: в МОЗ рассказали, какие магазины имеют право работать по выходным

В Министерство четко обозначили правила работы для магазинов непродовольственных товаров и не только

сегодня, 14:03
Автор:

Владимир Лавский

Торговые заведения, где не менее 60% площади отведено продуктам питания, продолжат свою работу во время карантина выходного дня. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.

Карантин выходного дня: в МОЗ рассказали, какие магазины имеют право работать по выходным

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", — отметил он.

По его словам, в положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений. Ляшко отметил, что, согласно пункту постановления, "разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более для пищевых продуктов без ограничения торгового ассортимента заведения".


Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине антирекорд заболеваемости за последние сутки. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ