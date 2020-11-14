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Главная Новости Общество происшествия Статистика COVID-19: Украина установила очередной антирекорд
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Статистика COVID-19: Украина установила очередной антирекорд

За последние сутки в Украине 12 524 новых случая заражения

сегодня, 12:05
Автор:

Владимир Лавский

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 524 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 4 962 пациента выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 14 ноября.

Статистика COVID-19: Украина установила очередной антирекорд

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее за сутки заболело 11 787 человек, 12 ноября — 11 057.

Всего за время пандемии в Украине заболело 525 176 человек, из них 238 811 выздоровели, летальных исходов — 9508.

"Лидером" по числу заразившихся за последние сутки остается Киев (+1 053 новых случая) и Киевская область (+698). Также много новых больных в Запорожской области (+805), Одесской (+758) и Харьковской (+749).


Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский нашел способ, как побороть COVID-19.



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Источник: https://t.me/stat_regions/541
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