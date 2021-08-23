Полиция сорвала митинг у посольства Польши в защиту прав заробитчан

Сегодня в Киеве правоохранители запретили проведение мирной акции под посольством Польши в защиту прав заробитчан при наличии заявки на его проведение. Были задержаны до десяти активистов и организаторов на несколько часов "для выяснения личности". Как сообщили в полиции, такие меры приняты по просьбе польского посольства, чтобы не омрачить визит в Украину президента Польши Анджея Дуды, что происходит 22-24 августа.

Митинг у посольства Польши. Фото из открытых источников

По словам Ростислава, одного из организаторов акции, утром возле станции метро "Золотые ворота" собрались почти 100 активистов. Когда начали доставать плакаты и мегафон, к ним подошли полицейские, спросили о руководителях и пригласили их в участок. Стражи правопорядка предложили провести акцию с 25 августа, в противном случае всех участников обещали задержать.

"Мы решили пойти на встречу демократической Польше и не проводить акцию, но донести нашу позицию через СМИ", — добавил Ростислав.



Он рассказал, что общественное объединение "Честь — Украина", отстаивающее права украинских трудовых мигрантов, планировало провести митинг в связи с решением Национальной апелляционной палаты Польши от 19 августа относительно отмены результатов тендера на услуги визового оператора для польских консульств в Украине.

"Независимый орган фактически подтвердил правоту позиции активистов о наличии нарушений в отборе компании, имеющей выдавать рабочие визы украинском. Но палата не изучала главную проблему тендера — наличие конфликта интересов у консорциума-победителя. Именно участие фирмы по трудоустройству в процессе предоставления разрешений на в" въезд в Польше создает риски монополизации рынка и неправомерного влияния на трудовых мигрантов, в конце концов угрожает их правам и интересам ", — пояснил активист.

"Поэтому мы обращаемся к польской стороне с просьбой исправить ошибку и предотвратить конфликт интересов у компаний, участвующих в тендере. Мы готовы бороться, пока принципы демократии и честной конкуренции не победят", — подытожил активист.

Посольство Польше 11 июня объявил компанию TLScontact французской группы Teleperformance и польский Personnel Service скандального бизнесмена Томаша Мисяка со связями в правительстве победителем тендера на обработку документов Украинский для польской визы. Три из пяти компаний подали апелляцию в Национальной апелляционной палаты Польши, которая 19 августа решил вернуть в тендер консорциум Hellas и перечислить баллы. После прохождения апелляционной инстанции участники тендера могут подать в суд.

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