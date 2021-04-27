Полиция разоблачила банду похитителей элитных авто (Видео)



















Национальная полиция Украины разоблачила и обезвредила криминальную группировку, которая занималась похищением элитных машин. В частности банда действовала в Харьковской, Полтавской, Черкасской областях. Данная информация сообщается на официальной странице Нацполиции в Facebook.

Нацполиция задержала угонщиков дорогих машин. Фото: rbk.ru

Как отмечается в посте, группировка имела современное и дорогостоящее оборудование для угона элитных авто. Представители банды или перепродавали машины, или же требовали выкуп за автомобиль.

Деятельность криминальной группы контролировали и прикрывали два "криминальных авторитета" из Черкасской области.

Полиция установила шесть участников преступной организации. Задержанных подозревают в совершении восьми похищений дорогих машин.

Также в сообщении отмечается, что члены группировки сами атаковали полицейских и пытались запугивать правоохранителей различными способами.

Банду разоблачили во время подготовки к очередному похищению дорогого внедорожника в Харькове.





Полиция провела более 50 санкционированных и неотложных обысков. Вскоре суд изберет задержанным меры пресечения. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). За серию преступлений им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, что ранее французская полиция вместо наркотиков конфисковала мармелад. Правоохранители проводили спецоперацию по изъятию крупной партии экстазе. Однако что-то пошло не так. Детали ситуации читайте в нашем материале.

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