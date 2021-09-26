Покушение на Шефира: реконструкцию событий показали на видео



















Видео с точным воспроизведением событий нападения на бывшего приятеля Владимира Зеленского, а теперь его помощника Сергея Шефира 22 сентября недалеко от столицы Украины демонстрировали в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Авто Сергея Шефира попало под обстрел (фото из открытых источников)

Важно, что во время криминального инцидента руководитель иномарки получил ранения из автоматического оружия, а работник Офиса президента остался невредимым.

Иномарка, которой пользуется президентский помощник, выехала перед 10 утра из села Иванковичи в направлении столицы. Именно ею ехал к месту работы друг и помощник украинского главы Сергей Шефир, и его водитель Александр Иванько.

Когда автомобиль на время остановился в придорожной лесной посадке, неизвестный злоумышленник начал стрелять из автоматического оружия. Более 20 пуль попадает в иномарку Шефира.

Большинство из них попадают в цель слева, но там разместился руководитель легковушки. Специалиста Офиса президента по счастливой случайности, не задело, а его руководитель получил два ранения в ногу.

Шоферу удалось покинуть лесную посадку, хотя сам он терпел нечеловеческую боль и колесо было простреленное и промчаться еще несколько километров до безопасного места. Остановилась прострелена иномарка на стоянке у торгового центра в населенном пункте Лесники.

Отсюда помощник Президента сообщает о нападении полицейских и делает звонок министру правоохранительного ведомства. А также пытается остановить карету скорой помощи, что проезжает мимо него.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Банковой уже приходится уверять, что покушение на Шефира — это не инсинуация .





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