Поклонскую увольняют с должности: что известно

В понедельник, 13 июня, стало известно, что Наталью Поклонскую увольняют с должности, которую она занимала в россии после того, как начала сотрудничать с оккупационными властями в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на канале нардепа Дениса Маслова.



Согласно приказу президента россии от 13 июня 2022 г. № 374 Поклонскую увольняют с должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству. В документе указано, что приказ вступает в силу дня подписания. На эту должность она была назначена в феврале 2022 года.



В настоящее время Поклонская депутатом Государственной Думы Федерального собрания российской Федерации VII созыва.



В Украине расследуется дело против Поклонской. Напомним, что до 2016 года она занимала должность "прокурора" Крыма. По решению Киевского апелляционного суда разрешено задержание подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 28, частью 1 статьи 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), части 4 статьи 28, части 3 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), части 1 статьи 111 ("Государственная измена"), части 1 статьи 255 ("Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней") Уголовного кодекса Украины.



Как писал портал "Комментарии", специалисты Института исследования войны в США рассказали свои прогнозы относительно наступательных операций россии в Украине и сообщили, на каких участках фронта оккупанты имеют прогресс.

фото из соцсетей

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