Пока Украина об этом только мечтает: две враждующие страны наконец-то договорились о мире

Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения между странами. Об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом пишет портал "Комментарии".

Азербайджан и Армения. Фото: из открытых источников

Глава МИД Азербайджана отметил, Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум последним несогласованным пунктам соглашения.

"На следующем этапе ожидания Баку такие – Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану", – сказал министр.

В Армении га слова Байрамова пока не отреагировали.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Подписанию договора предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого страны приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

Ранее "Комментарии" писали — новая дезинформационная кампания, начатая Россией, пытается разрушить дипломатические отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. С помощью фейков, появившихся в армянских информационных каналах, враг пытается обвинить украинское ГУР в том, что она якобы способствует обострению конфликта между двумя странами. Цель этой операции – ослабление стратегических альянсов Украины на международной арене.



