logo

BTC/USD

84422.77

ETH/USD

1922.14

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пока Украина об этом только мечтает: две враждующие страны наконец-то договорились о мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Пока Украина об этом только мечтает: две враждующие страны наконец-то договорились о мире

В Баку заявили, что Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту соглашения о мире

13 марта 2025, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения между странами. Об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом пишет портал "Комментарии".

Пока Украина об этом только мечтает: две враждующие страны наконец-то договорились о мире

Азербайджан и Армения. Фото: из открытых источников

Глава МИД Азербайджана отметил, Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум последним несогласованным пунктам соглашения.

"На следующем этапе ожидания Баку такие – Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану", – сказал министр.

В Армении га слова Байрамова пока не отреагировали.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал планы Армении вступить в ЕС и продолжить сотрудничество с ЕАЭС. 11 февраля парламент Еривана должен решить внешний курс страны. Об этом пишут российской пропагандисты.

Также издание "Комментарии" сообщало – главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Подписанию договора предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого страны приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

Ранее "Комментарии" писали — новая дезинформационная кампания, начатая Россией, пытается разрушить дипломатические отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. С помощью фейков, появившихся в армянских информационных каналах, враг пытается обвинить украинское ГУР в том, что она якобы способствует обострению конфликта между двумя странами. Цель этой операции – ослабление стратегических альянсов Украины на международной арене.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.liga.net/world/news/v-baku-zayavili-chto-azerbaidzhan-i-armeniya-zavershili-peregovory-po-tekstu-soglasheniya-o-mire
Теги:

Новости

Все новости