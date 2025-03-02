Новая дезинформационная кампания, начатая Россией, пытается разрушить дипломатические отношения Украины с Азербайджаном и Арменией. С помощью фейков, появившихся в армянских информационных каналах, враг пытается обвинить украинское ГУР в том, что она якобы способствует обострению конфликта между двумя странами. Цель этой операции – ослабление стратегических альянсов Украины на международной арене.

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Армянские телеграммы активно распространяют сообщения, согласно которым украинские спецслужбы якобы пытаются инспирировать новую войну между Азербайджаном и Арменией, чтобы заставить Россию начать войну на двух фронтах. Это позволит ослабить усилия РФ в Украине. Однако основания для таких обвинений абсолютно безосновательны, ведь документ, на основе которого строится эта кампания, является явным фейком.

Согласно информации, предоставленной украинскими спецслужбами, фальшивый документ, якобы принадлежащий ГУР МО Украины, содержит несколько серьезных ошибок, которые невозможно было бы совершить в официальной бумаге. К примеру, в тексте упоминается "Иван" вместо Иван, а также есть другие некомпетентные неточности, отвечающие требованиям оформления официальных документов Украины.

Распространение такого фейка является частью масштабной информационной операции России, направленной на дискредитацию и ухудшение отношений между Украиной, Азербайджаном и Арменией. Эти действия лишь подчеркивают, как далеко готова уходить Россия для ослабления международной поддержки Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры готовят провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Украинцев предупредили о возможном распространении фейков. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.



