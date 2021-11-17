Пока мир следит за польской границей – Азербайджан и Армения возобновили бои

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пока Европа и мир следят за миграционным напором на восточной границе Европейского Союза, Азербайджан и Армения возобновляют боевые действия. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает украинский политический эксперт Владимир Горбач.
Бои Азербайджана и Армении. Фото: lenta.ru
Владимир Горбач обращает внимание на 11 пункт заявления президентов Азербайджана, Армении и России о прекращении боев за Карабах 10 ноября 2020 года. В этом пункте идет речь о том, что должны быть разблокированы все экономические и транспортные отношения в регионе. Армения гарантирует транспортную связь между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республики. И вот контролировать все это должны органы Пограничной службы ФСБ России.
Читайте также на портале "Комментарии" — войска Азербайджана перекрыли дорогу связывающую Армению и Иран.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости