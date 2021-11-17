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Пока мир следит за польской границей – Азербайджан и Армения возобновили бои

Мирные соглашения между странами так и не были выполнены

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Пока Европа и мир следят за миграционным напором на восточной границе Европейского Союза, Азербайджан и Армения возобновляют боевые действия. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает украинский политический эксперт Владимир Горбач.

Пока мир следит за польской границей – Азербайджан и Армения возобновили бои

Бои Азербайджана и Армении. Фото: lenta.ru

"Цена вопроса, думаю, "Зангезурский транспортный коридор" из Нахичевани в Баку. Бои сейчас не там, но договоренности об этом были зафиксированы в перемирии в прошлом году, но не выполнены", – отметил политолог.

Владимир Горбач обращает внимание на 11 пункт заявления президентов Азербайджана, Армении и России о прекращении боев за Карабах 10 ноября 2020 года. В этом пункте идет речь о том, что должны быть разблокированы все экономические и транспортные отношения в регионе. Армения гарантирует транспортную связь между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республики. И вот контролировать все это должны органы Пограничной службы ФСБ России.

"Думаю также, что в нынешнем обострении заинтересован и Кремль. Недаром Путин принимал Эрдогана в Сочи 29 сентября 2021 года. Российский интерес состоит в том, чтобы взять под охрану уже не только армянско-турецкую границу, но и армянско-азербайджанскую. Ну, и отрезать возможности для обустройства транспортного коридора из Ирана через Армению до Черного моря, вроде бы поддерживаемого Западом. Новый виток старого неразрешенного конфликта и новые жертвы", – прокомментировал политолог.

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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/4713941741959180
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