Похороны Фарион: писательница Забужко предупредила о возможной катастрофе, СБУ должна сработать

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Кравцев Сергей
Известная украинская писательница Оксана Забужко предположила, что враги Украины могут устроить сегодня на похоронах языковеда, нардепки Ирины Фарион теракт. Об этом Забужко написала у себя в Facebook.
Похорон Ирины Фарион. Фото: из открытых источников
Писательница подчеркнула, что при скученном большом количестве людей оккупантам будет очень легко совершить какой-то теракт, а затем предоставить своему населению информацию, как какой-то очередной шаг борьбы с недружественной Украиной.
Она обратилась в правоохранительные органы, чтобы придерживались максимальной бдительности во время сегодняшних событий.
Читайте на портале "Комментарии" — во Львове прошла церемония прощания с Ириной Фарион. Ее тело было привезено в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, где собралось много людей, чтобы почтить ее память.
Чин похорон состоится в понедельник, 22 июля, в 14.00 в том же Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Захоронение Ирины Фарион пройдет на Лычаковском кладбище на центральной аллее, на поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.
Трагическое событие произошло 19 июля, когда неизвестный выстрелил Ирине Фарион в голову по улице Масарика, 3 во Львове. Она была доставлена в медицинское учреждение в состоянии глубокой мозговой комы. Несмотря на проведенную операцию и перевод в реанимацию, Ирина Фарион умерла.
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Ігор
сегодня, 12:27
Ліворадикальна проросійська кошерність отримала ще одного золотого тельця для поклоніння. Цілі натовпи бандерівців не боялися збиратися разом - знали що немає загрози. На сході б одразу прилетіло. Треба щоб була повна капітуляція однієї зі сторін. З визнанням своєї провини і постійним контролем з іншої сторони. Щоб ніколи знов!