Похороны Фарион: писательница Забужко предупредила о возможной катастрофе, СБУ должна сработать

Известная украинская писательница Оксана Забужко предположила, что враги Украины могут устроить сегодня на похоронах языковеда, нардепки Ирины Фарион теракт. Об этом Забужко написала у себя в Facebook.

Похорон Ирины Фарион. Фото: из открытых источников

Писательница подчеркнула, что при скученном большом количестве людей оккупантам будет очень легко совершить какой-то теракт, а затем предоставить своему населению информацию, как какой-то очередной шаг борьбы с недружественной Украиной.

"Так вот, если чуть-чуть понимать логику чекистского мышления, – они бы завтра на похоронах Ирины Фарион должны были запланировать во Львове максимально громкий теракт, с большим количеством жертв ("собрать всех нациков в кучу и грохнуть" – а после этого можно и объявить своим крепостным, что "цель СВО достигнута", почему нет?). Вот просто все на то указывает – что в этом месте "дорожной карты" сейчас им на насилие нужна какая-то такая "блестящая победа" (попробуйте на минуточку мыслить не как человек, а как преступник, и весь пазл вам сложится!)", – написала Оксана Забужко.

Она обратилась в правоохранительные органы, чтобы придерживались максимальной бдительности во время сегодняшних событий.

"Очень хорошо, если я ошибаюсь, и это все только "худел" моего воображения. Но все же горячо надеюсь, что у СБУ тоже хватает воображения – на то, чтобы завтра во Львове все соответствующие службы работали в режиме высочайшей бдительности", – добавила Оксана Забужко.

Читайте на портале "Комментарии" — во Львове прошла церемония прощания с Ириной Фарион. Ее тело было привезено в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, где собралось много людей, чтобы почтить ее память.

Чин похорон состоится в понедельник, 22 июля, в 14.00 в том же Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Захоронение Ирины Фарион пройдет на Лычаковском кладбище на центральной аллее, на поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Трагическое событие произошло 19 июля, когда неизвестный выстрелил Ирине Фарион в голову по улице Масарика, 3 во Львове. Она была доставлена в медицинское учреждение в состоянии глубокой мозговой комы. Несмотря на проведенную операцию и перевод в реанимацию, Ирина Фарион умерла.



