Пограничники запретили подъем на горы Пип Иван и Бребенескул: в чем причина

Пограничники сформировали список дополнительных временных ограничений в пределах Зеленской и Белоберезской общин Верховинского района. Среди них – запрет на посещение двухтысячников Поп Ивана и Бребенескула и ряд других популярных горных туристических маршрутов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в приложении к приказу 31 пограничного отряда, который обнародовали на сайте ГПСУ 10 июля.

Пограничники запретили подъем на горы Пип Иван и Бребенескул

Приказ действует с 23 мая, а приложение к нему со списком запретов обнародовано 10 июля.

За ним на Верховинщине запрещается посещение туристических маршрутов урочища Погорелец, Гаджины, Подороватого, Венгерских Скал, долины Кринта, Луковицы, Широкой и Веснерки, гор Чавчин, Смотрин, Ушастый Камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожижевская, Мергул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Явирнык, Попадя, Масный Прыслип, Гоическая, Дуконя, Пниев, озера Маричайка и Кривопольского перевала.

Также ограничения касаются въезда в 5-километровую пограничную полосу, на которое требуется разрешение ГПСУ. В этой зоне запрещается движение транспорта во время действия комендантского часа, кроме лиц, уезжающих за границу и водителей грузовиков из сферы мультимодальных перевозок.

В приграничной зоне запрещаются остановки транспорта более чем на 20 минут, не связанные с техническими неисправностями, а также на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспорта местных жителей). Не разрешается ездить по путям, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Водителям запрещено везти в пограничную зону или вывозить из нее лиц, не имеющих разрешений от ГПСУ. Также в этой полосе нельзя охотиться, использовать приборы ночного видения, радиостанции и управлять БПЛА.

В Госпогранслужбе добавили, что эти дополнительные ограничения не распространяются на работников государственных органов, органов местного самоуправления, а также правоохранителей, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, работниками коммунальных служб и медиками скорой помощи.

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