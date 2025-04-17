logo

BTC/USD

84464.31

ETH/USD

1595.54

LTC/USD

75.06

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пограничники прогнозируют большие очереди на границе: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Пограничники прогнозируют большие очереди на границе: в чем причина

Ранее в будние дни границу пересекали около 70 тысяч человек. Сегодня же пассажиропоток продолжает расти

сегодня, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С приближением Пасхи на украинской границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. 

Пограничники прогнозируют большие очереди на границе: в чем причина

Очереди на границе. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, ранее в будние дни границу пересекали приблизительно 70 тысяч человек. Теперь же пассажиропоток начал значительно увеличиваться. Например, за прошлый день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель подрос до более, чем 100 тысяч, среди которых украинцы составляют около 85% от общего количества.

Представитель ГПСУ добавил, что преимущество идет именно на въезд в Украину.

"За последнее время преимущество идет на въезд в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства... Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях могут возникать очереди", — проинформировал Демченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — противник действительно в последнее время начал проявлять большую активность в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но украинские защитники хорошо понимают планы захватчиков. Россия хочет перенести зону активных боевых действий на территорию Украины, и на это направлены ее действия. Об этом сказал в ходе брифинга заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Спикер отметил, с начала этого года россияне нарастили количество обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, граничащих с РФ. Большинство обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области, меньше – на Черниговщину, но все равно они есть каждый день. Для нанесения ударов в последнее время противник больше начал использовать именно беспилотные летательные аппараты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости