Пограничники прогнозируют большие очереди на границе: в чем причина

С приближением Пасхи на украинской границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Очереди на границе. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, ранее в будние дни границу пересекали приблизительно 70 тысяч человек. Теперь же пассажиропоток начал значительно увеличиваться. Например, за прошлый день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель подрос до более, чем 100 тысяч, среди которых украинцы составляют около 85% от общего количества.

Представитель ГПСУ добавил, что преимущество идет именно на въезд в Украину.

"За последнее время преимущество идет на въезд в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства... Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях могут возникать очереди", — проинформировал Демченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — противник действительно в последнее время начал проявлять большую активность в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но украинские защитники хорошо понимают планы захватчиков. Россия хочет перенести зону активных боевых действий на территорию Украины, и на это направлены ее действия. Об этом сказал в ходе брифинга заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Спикер отметил, с начала этого года россияне нарастили количество обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, граничащих с РФ. Большинство обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области, меньше – на Черниговщину, но все равно они есть каждый день. Для нанесения ударов в последнее время противник больше начал использовать именно беспилотные летательные аппараты.



