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Пограничники предупредили, что нужно готовиться к огромным очередям на границе: с чем это связано

Пограничники советуют следить за ситуацией, прежде, чем планировать свой маршрут

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

В первую неделю нового года на украинско-польской границе может увеличиться поток автомобильного транспорта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники предупредили, что нужно готовиться к огромным очередям на границе: с чем это связано

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Отмечается, что работники 7 пограничного Карпатского отряда пока не фиксируют увеличения пассажиропотока в пунктах пропуска в пределах Львовской области, однако это может измениться.

31 декабря границу на въезд и выезд в шести автомобильных и четырех железнодорожных пунктах пропуска пересекли 19 355 граждан и 3 932 транспортных средства, а уже на следующий день — 14 236 человек и 2 950 автомобилей.

"31 декабря динамика пересечения границы отражала преимущество въезда над выездом, а 1 января наоборот", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения ритмичного функционирования пунктов пропуска ГПСУ увеличила количество пограничных нарядов.

Украинцам советуют перед планированием путешествий ознакамливаться с загруженностью пунктов пропуска на Facebook-странице Западного регионального управления и в официальном Viber-канале Госпогранслужбы.

Также следует учитывать, что увеличение пассажиропотока может затянуть прохождение границы, поэтому тем, кто собирается продолжить путешествие самолетом, поездом или другим видом транспорта, нужно планировать пересадку со значительным запасом по времени.

Читайте также на портале "Комментарии" — стартуют ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия на одном из ключевых пунктов пропуска на границе – "Рава-Русская – Гребенное". Обновление дорожного покрытия может повлиять на движение транспорта. Водителям и перевозчикам советуют учесть возможные задержки при планировании поездок. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.




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