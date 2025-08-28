Пограничники ответили, действительно ли мужчины в возрасте 18-22 лет уже начали покидать Украину

Постановление Кабмина о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже даже успели уехать. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказа спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников

"Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформиться", — отметил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу.

Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в "Урядовом курьере".

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что на счет разрешения выезжать за границу мужчинам 18-22 лет включительно, это решение довольно неординарное, учитывая то, что Владимир Зеленский на протяжении всего периода широкомасштабного вторжения был категорически против того, чтобы выпускать мужчин. Речь идет о военном учете.

"С одной стороны, это справедливо, потому что с воинским учетом в Украине все очень плохо. Поскольку половина из мужчин призывного возраста сегодня не обновили свои данные, не появляется в территориальные центры комплектования. Это, конечно, очень большая проблема. И даже, если брать решение о разрешении выезжать за границу юношам до 22 лет, то, с одной стороны, они не призываются, а, с другой стороны, если их не мобилизуют, потому что закон этого запрещает, то почему их раньше не выпускали? С учетом вероятно того, что они не вернутся в Украину. Такая угроза, вероятно, есть. Идея о том, что это нужно для воссоединения с семьями, звучит благородно", – высказался эксперт.



