Пограничники ответили, действительно ли мужчины в возрасте 18-22 лет уже начали покидать Украину

Кравцев Сергей
Постановление Кабмина о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже даже успели уехать. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказа спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников
Представитель ГПСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу.
Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в "Урядовом курьере".
Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что на счет разрешения выезжать за границу мужчинам 18-22 лет включительно, это решение довольно неординарное, учитывая то, что Владимир Зеленский на протяжении всего периода широкомасштабного вторжения был категорически против того, чтобы выпускать мужчин. Речь идет о военном учете.