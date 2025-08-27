Почему именно сейчас Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам до 22 лет: что за этим может стоять

Правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно пересекать границу. Также Кабмин принял постановление, разрешающее выезд женщинам-депутаткам местных советов. Почему именно сейчас принято это решение? Что за ним может стоять? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников

Решение достаточно неординарное, учитывая предыдущий запрет

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что на счет разрешения выезжать за границу мужчинам 18-22 лет включительно, это решение довольно неординарное, учитывая то, что Владимир Зеленский на протяжении всего периода широкомасштабного вторжения был категорически против того, чтобы выпускать мужчин. Речь идет о военном учете.

"С одной стороны, это справедливо, потому что с воинским учетом в Украине все очень плохо. Поскольку половина из мужчин призывного возраста сегодня не обновили свои данные, не появляется в территориальные центры комплектования. Это, конечно, очень большая проблема. И даже, если брать решение о разрешении выезжать за границу юношам до 22 лет, то, с одной стороны, они не призываются, а, с другой стороны, если их не мобилизуют, потому что закон этого запрещает, то почему их раньше не выпускали? С учетом вероятно того, что они не вернутся в Украину. Такая угроза, вероятно, есть. Идея о том, что это нужно для воссоединения с семьями, звучит благородно. Я не исключаю здесь подтекста, что действительно для увеличения электоральных предпочтений, расширения круга электоральных предпочтений такое решение могло быть принято. Однако это пока предположение. Потому что явных признаков о том, что война скоро закончится – нет, если не считать разве что заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы", – отметил эксперт.

Валерий Клочок также обратил внимание на еще одну довольно интересную вещь – хочешь уехать за границу, становись на воинский учет. Если ты не стоишь на учете и нет у тебя соответствующих документов, то и выехать за границу не сможешь. Эксперт считает, что это также будет мотивировать в определенной степени ребят появляться в ТЦК, обновлять свои данные.

Украина потеряет еще больше трудоспособного населения

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что Постановка КМУ о выезде за границу 18-22 пожилых мужчин еще даже не вступила в силу, а рынок труда уже посыпался.

"Целые бригады монтажников, строителей и т.п., в которых работают ребята такого возраста, бросают работы и разъезжаются по домам собирать вещи и сваливать с Украины. Мотивация проста, — "надо спешить, потому что сегодня разрешили, а завтра запретят", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан говорит, что таковы реалии нашей жизни. Такое доверие к государству. Популизм он добра не доведет.

"Интересно, реально ли кто-нибудь посчитал, сколько в результате этой "гениальной" инициативы Украина потеряет еще трудоспособного населения?!", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — опасность законопроекта о наказании в армии: почему нардепов просят одуматься, пока не поздно.



