Пограничники назвали страну, в которую чаще всего ездят украинцы

Госпогранслужба проанализировала, куда больше всего украинцев выезжало в 2021 году, сопоставив эти данные с цифрами за 2020-й год. Как оказалось, Польша возглавила перечень стран, в которые чаще всего ездят украинцы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Госпогранслужбы.

Пограничники. Фото: из открытых источников

Так, в 2021 году пограничники зафиксировали 4,4 млн поездок именно в Польшу, что на 13% больше, чем в 2020 году. На втором месте по посещаемости украинцами оказалась Турция. Эту страну в 2021 году посетило больше 2 миллионов украинцев. В тройке самых популярных стран среди граждан Украины оказалась Венгрия. В эту страну пограничники зафиксировали 1,7 млн путешествий украинцев.

Также среди посещаемых украинцами стран оказался полюбившийся украинским туристам Египет. По сравнению с 2020 годом количество путешествий выросло в 2 раза. Всего же пограничниками зафиксировано 1,4 млн пропускных операций.

Пограничники сообщают, несмотря на то, что в пятерке самых посещаемых стран по-прежнему есть Россия, все же количество путешествий в эту страну существенно снижается. В 2021 году 918 тысяч наших соотечественников побывали в стране-агрессоре. На фоне других страна только путешествия в РФ уменьшились. По другим странам отмечает позитивный прирост в путешествиях украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Украине уже сформирована прослойка населения, которая вовлечена в трудовую миграцию. Учитывая все это Польша внесла соответствующие изменения в законодательство, чем существенно упростила правила для заробитчан.





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