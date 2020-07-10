Погода в Украине: жара возвращается

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Виолетта Комаровская
В Украину в пятницу, 10 июля, вернется настоящая июльская жара. После нескольких прохладных дней температура резко пойдет вверх. Такой прогноз погоды сделали синоптики Украинского гидрометцентра.
С теплых вещей сразу в футболки смогут переодеться жители западных регионов. После вчерашних +20 сегодня воздух может прогреться сразу до +29. Однако ночью все еще будет достаточно холодно. Местами ртутные столбики упадут до 12 градусов. Дождей ждать не стоит, хотя небо и может быть несколько облачным.
Не столь резко, но все же пойдет вверх температура на Севере Украины. В Сумской области воздух прогреется максимум до +25. А вот в Житомирской термометры могут показать днем 27 выше ноля. Как и на Западе, здесь без осадков.
Дождей сегодня ждать в Украине, в принципе, не стоит. Погода почти повсюду будет солнечной. А в Центре, на Юге и на Востоке еще и почти безоблачной. Почти везде здесь днем до +28. Температурный максимум в Николаевской, Херсонской и Запорожской области - 30 градусов с отметкой плюс.
Столь сухая погода сохранится в Украине ненадолго. Уже в субботу грозовые дожди вернутся на западную Украину. Правда, они никак не повлияют на жару. Она пока будет усиливаться.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, можно ли пить в жару холодную воду.
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