Погода в Украине в выходные: прогноз на 20 и 21 февраля

В грядущие выходные в Украине ожидается потепление. Однако ночь на субботу, 20 февраля, станет самой холодной за всю зиму. Температура будет достигать -23 в некоторых областях.

Погода на 20 и 21 февраля - фото: из открытых истчоников

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в субботу ожидается потепление. В западных и южных областях ожидается солнечная погода и плюсовая температура. Температура воздуха будет достигать +2…+4 градуса, а ночью до -10…-13. В восточной части страны завтра ожидается -2…-4 градуса, а ночью до -13. В северных областях днем будет до -7, а ночью до -18. В центре днем ожидается до -2, а ночью до -17. В Киеве и Черкассах в субботу ожидается снежная погода. А в Запорожье, Одессе, Николаеве, Виннице и Житомире пройдет снег с дождем.





В воскресенье, 21 февраля, в Украине еще немного потеплеет. Ночью температура воздуха больше не перейдет рубеж – 10. В северных областях днем температура воздуха будет до +2 градусов, а ночью до -7…- 10. В центральных областях ожидается до 4 градусов тепла, а ночью -4. В западной части днем ожидается до +7 градусов, а ночью столбик термометра упадет до -4 градусов. В южной части днем температура будет достигать +3, а ночью -5. В восточной части Украины днем ожидается -1…+1 градусов, а к ночи температура опустится до -10. Снег в воскресенье ожидается в западных и северных областях. В остальной части Украины в этот день осадков не будет.





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