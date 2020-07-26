Погода в Украине: в каких регионах сегодня пройдут дожди

Сегодня, 26 июля, в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях жителей западных и северных областей. Такую информацию предоставил Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, дожди пройдут в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Винницкой областях. В остальных регионах страны погода будет жаркой, без осадков.

В столице Украины также возможен небольшой дождь, температура в дневное время ожидается +28-30°С, а ночью +17-19°С.

Напомним, что в субботу, 25 июля на Киев с утра обрушился сильный дождь, которого никто не ожидал. Синоптик Наталья Диденко отметила, что в летнее время такое случается: "Ну, бывает, летом мгновенно разовьется конвекция и - ливень не прогнозируемый", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из России и ОАЭ предложили вызывать дожди с помощью специальных установок, чтобы спасать от засухи те уголки планеты, где осадки случаются крайне редко.

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