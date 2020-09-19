Погода в Украине: синоптики рассказали, когда может потеплеть

Сегодня в Украине отметки термометров не поднимутся выше +22 градусов (смотри карту). Впрочем, как заверили в Укргидрометцентре, по всей стране будет солнце и осадков не предвидится.

Теплее всего сегодня в Одессе. На градус ниже - до +21-го - воздух прогреется в Херсоне, Николаеве, Запорожье, Кропивницком, Виннице, Ужгороде и Житомире. В Киеве сегодня до +20 градусов тепла, как и в Полтаве, Черкассах и Хмельницком. Прохладнее всего в этот день будет в Харькове, Луганске, Донецке и Луцке: всего +16…+18 градусов.





Отметим, что завтрашний день будет аналогичным: с примерно такими же отметками на термометрах и солнцем по всей стране. А вот на следующей неделе передают небольшое потепление: местами - до +26 градусов тепла.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.



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