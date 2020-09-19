kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.09.2020

BTC/USD

10976.04

ETH/USD

383.91

LTC/USD

48.50

НБУ 19.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Погода в Украине: синоптики рассказали, когда может потеплеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине: синоптики рассказали, когда может потеплеть

Теплее всего сегодня в Одессе, но в некоторых регионах - до 18-ти тепла

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Украине отметки термометров не поднимутся выше +22 градусов (смотри карту). Впрочем, как заверили в Укргидрометцентре, по всей стране будет солнце и осадков не предвидится.

Погода в Украине: синоптики рассказали, когда может потеплеть

Теплее всего сегодня в Одессе. На градус ниже - до +21-го - воздух прогреется в Херсоне, Николаеве, Запорожье, Кропивницком, Виннице, Ужгороде и Житомире. В Киеве сегодня до +20 градусов тепла, как и в Полтаве, Черкассах и Хмельницком. Прохладнее всего в этот день будет в Харькове, Луганске, Донецке и Луцке: всего +16…+18 градусов. 


Отметим, что завтрашний день будет аналогичным: с примерно такими же отметками на термометрах и солнцем по всей стране. А вот на следующей неделе передают небольшое потепление: местами - до +26 градусов тепла.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показаликак будет выглядеть наша планета без ледников.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!