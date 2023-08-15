Погода в Украине: синоптик рассказала, когда из Украины уйдет жара и придут дожди

Погода в украинских регионах будет сухой и жаркой еще до праздника Независимости 24 августа. Именно до этой даты в большинстве украинских регионов не будет дождей, осадки могут проходить только на Западе страны. Это прогнозирует представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает "Новое время ".

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптикиня рассказала, что такую стабильную летнюю жару обусловил антициклон, который располагается к северо-востоку от нашей страны. Упоминаемый антициклон очень обширен, поэтому его влияние ощущается во всех украинских областях.

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Меньше всего он влияет на территории Запада Украины, по этой причине в Закарпатском и Прикарпатском регионе в течение дня 16 августа и целые сутки 17 августа возможны кратковременные осадки и грозы. Уже 18 августа кратковременные осадки прогнозируются во многих западных областях. В большинстве других украинских регионов погода будет оставаться солнечной и жаркой.

"Температурные показатели при таких условиях практически в течение всей недели будут в пределах 26...33 градуса в дневные часы, а в ночные 14...20. Это по всей территории Украины. Что-то выделить довольно трудно, разве что ночью в южных областях традиционно несколько выше температура — на побережье до 23 даже могут быть значения в темное время суток. А днем 26… 33 практически повсюду. 33 как раз преимущественно на юге Украины, по востоку, частично по центральным областям. А так в общей сложности около 30 фактически по всем областям будем иметь", – рассказала синоптик

Птуха прогнозирует, что и дальше сухая и жаркая погода будет в Украине вплоть до праздника Независимости 24 августа. Порывы ветра тоже будут слабыми.

Относительная прохлада в августе наступит возможно после праздника Независимости, прогнозирует синоптика.

"Конечно, антициклон не может вечно удерживать свои позиции. Он достаточно мощный, но все равно атмосфера подвижная, и что-то будет меняться. И как раз где-то после Дня Независимости, скорее всего, ожидаем смену синоптической ситуации. Немножко там уже может быть больше осадков", возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Точнее, об этом можно будет сказать впоследствии", – завершила Наталья Птуха.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе .