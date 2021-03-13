Погода в Украине: синоптик рассказала, какие области в выходные зальет дождями

В выходные в Украине ожидается потепление. Однако вместе с тем в западных, северных и центральных областях будет бушевать сильный ветер. Об этом и о погоде на 13 и 14 марта подробно на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 13 и 14 марта - фото: из открытых источников

Так, по словам метеоролога, температура воздуха в дневные часы в выходные будет колебаться в пределах + 6 + 9 градусов. На востоке ожидается от 1 до 4 градусов выше 0. В южной части страны днем температура воздуха будет достигать +8 +11 градусов. Теплее всего будет в западных областях – от +9 до +14 градусов.

Прячьтесь и уклоняйтесь от сильного ветра, паркуйте автомобиль согласно синоптической ситуации, окутывайте шею, смотрите не только под ноги, но и в небо – там будут плавать красивые облака и можно будет вовремя заметить, если что-то будет лететь, — отметила Наталья Диденко.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 13 марта, на территории Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей ожидается дождливая погода. На востоке Украины в этот день будет пасмурно. Во всей остальной части страны сегодня будет солнечно.

В воскресенье, 14 марта, очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди в западную часть Украины. Таким образом, осадки ожидаются на территории Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областей. В Карпатах — снег и мокрый снег. На остальной части страны будет сухая погода.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ожидает каждый знак Зодиака 13 марта. Также сайт информировал читателей о том, какими качествами обладают люди, рожденные в марте.

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