Погода в Украине: кого накроет дождями и когда придет похолодание (карта)

Сегодня часть Украины охватит непогода с ливнем и грозами. Как сообщает сайт Украинского гидрометцентра, в Киеве и на западе страны несколько дней будет бушевать циклон (смотри карту).

Так, согласно прогнозу, в западных областях столбики термометров будут показывать от 22-х до 28-ми градусов тепла, однако сегодня и завтра здесь будут идти дожди с грозой. Тем временем солнце и до +29-ти будет в Харькове, Одессе, Луганске, Донецке, Полтаве, Черкассах, Днепре и Кропивницком. +29...+31 обещают в Запорожье, Николаеве, Херсоне и Симферополе.





К концу этой недели синоптики прогнозируют незначительное похолодание. В большинстве городов будет +21…+23 градуса. Впрочем, кое-где воздух прогреется и до +29 тепла.





Напомним, грядущая осень будет теплее обычной, а летний сезон продлится, как минимум, до конца сентября. По словам начальника отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” Татьяны Адаменко, зима 2020-2021 года будет теплой, так как вероятность обратного - менее 10%. Оттепели, ледяной дождь и небольшие морозы будут приходить на смену друг другу.



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