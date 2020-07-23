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Погода в Украине: когда вернется жара

Зонтики смело можно оставлять дома - дождей в Украине сегодня не предвидится

сегодня, 06:48
Автор:

Виолетта Комаровская
Погода в Украине: когда вернется жара

Фото: Pixabay.com

Четверг, 23 июля, не порадует украинцев жаркой погодой. В большинстве регионов будет достаточно прохладно. А вот дождей не ожидается. Напротив, небо будет почти безоблачным. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Прохладнее всего в этот день снова будет на Западе Украины. Почти везде днем термометры покажут максимальные +23. И только в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет на градус выше. Намек на июльскую жару ощутят на Закарпатье. Там местами воздух может прогреться до +26. Ночи в западных регионах все еще достаточно холодные. Температура может упасть до +9. 

Малооблачно и совсем не жарко сегодня будет на Севере Украины. Днем синоптики обещают до +23. Ночью - максимум +12.

Немного теплее на Востоке и в Центре страны. Столбики термометров днем поднимутся до +26. Также без осадков.

И только жители Юга могут не доставать теплые вещи. Там сегодня достаточно жарко - местами до +29. Дождей синоптики не обещают. 

Теплые вещи пока лучше не прятать. Летняя жара постепенно начнет возвращаться в Украину только на выходных, обещают в Укргидрометцентре. Позднее всего она придет на западную Украину.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как ученые предлагают с помощью специальных аппаратов разогревать тучи и вызывать искусственный дождь


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