Погода в Украине: когда вернется жара

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Виолетта Комаровская
Фото: Pixabay.com
Четверг, 23 июля, не порадует украинцев жаркой погодой. В большинстве регионов будет достаточно прохладно. А вот дождей не ожидается. Напротив, небо будет почти безоблачным. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.
Прохладнее всего в этот день снова будет на Западе Украины. Почти везде днем термометры покажут максимальные +23. И только в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет на градус выше. Намек на июльскую жару ощутят на Закарпатье. Там местами воздух может прогреться до +26. Ночи в западных регионах все еще достаточно холодные. Температура может упасть до +9.
Малооблачно и совсем не жарко сегодня будет на Севере Украины. Днем синоптики обещают до +23. Ночью - максимум +12.
Немного теплее на Востоке и в Центре страны. Столбики термометров днем поднимутся до +26. Также без осадков.
И только жители Юга могут не доставать теплые вещи. Там сегодня достаточно жарко - местами до +29. Дождей синоптики не обещают.
Теплые вещи пока лучше не прятать. Летняя жара постепенно начнет возвращаться в Украину только на выходных, обещают в Укргидрометцентре. Позднее всего она придет на западную Украину.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как ученые предлагают с помощью специальных аппаратов разогревать тучи и вызывать искусственный дождь.
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