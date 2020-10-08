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Погода в Украине: когда прекратятся дожди

Местами Украину сильные дожди накроют вместе с грозами

сегодня, 08:20
Автор:

Виолетта Комаровская

Дожди, да еще и с грозами, накроют сегодня, 8 октября, больше половины украинских регионов. При этом температура воздуха несколько упадет только на Западе. Такую погоду на день обещают синоптики Укргидрометцентра. 

Погода в Украине: когда прекратятся дожди

Погода в Украине 8 октября. Фото: prm.ua

До +14 днем местами может опуститься температура воздуха в западных регионах. Прохладнее всего будет во Львовской и Тернопольской областях. Зонтики забывать дома не следует. Дожди пройдут почти повсюду. Местами они будут достаточно сильные, да еще и с грозами.

Грозовыми тучами затянет и Север Украины. Солнечную погоду синоптики обещают только в Сумской области. На термометрах днем — до +21.

Частично зацепят дожди также Центр Украины. А на Юге осадки вероятны только в Одесской области. К слову, именно южные регионы сегодня будут самыми теплыми. Воздух прогреется до 24 градусов.

Единственным регионом, где дождей ждать точно не стоит, станет Восток Украины. Весь день здесь будет солнечно. Максимальная температура — 23 градуса с отметкой плюс.

Уже завтра, 9 октября, дожди в Украине немного утихнут. Самая высокая вероятность осадков сохранится на Севере. А уже на выходных синоптики Укргидрометцентра обещают украинцам повсюду сухую и солнечную погоду. 

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