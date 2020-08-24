Погода в Украине 24 августа: синоптики рассказали, кому ждать грозу, а кому - солнце (карта)

Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона. Как сообщили в Гидрометцентре страны, в Киеве, а также северных и западных областях 24 августа будут бушевать грозы и дождь (смотри карту).

Так, согласно прогнозу погоды, во всех регионах сегодня будет тепло. Но жарче всего - до +31-го - будет в Симферополе, Херсоне, Николаеве, Днепре, Кропивницком, Донецке и Харькове. На градус ниже сегодня в Полтаве, Черкассах, Запорожье и Луганске. Во всех вышеперечисленных областных центрах сегодня будет солнечно.

В Гидрометцентре прогнозируют, что эта неделя августа будет по-настоящему летней. На западе будет, в основном, до +25-ти, а вот в центре, на востоке и юге столбики термометров будут всю неделю показывать до +30-ти.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



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