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Погода в Украине 20 декабря: в каких областях ожидается снег

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 20 декабря

19 декабря 2021, 20:45
Автор:

Денис Подставной
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С началом новой рабочей недели в большей части Украины произойдет изменение погоды. Некоторые области накроет снегом, а в некоторых ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

Погода в Украине 20 декабря: в каких областях ожидается снег

Прогноз погоды на 20 декабря. Фото из открытых источников

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 20 декабря, снежная погода ожидается в Киевской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой, Ровенской, Волынской областях. Температура воздуха в этих областях составит от 0 до -2 градусов днем. К ночи столбик термометра опустится до -2 градусов. 

В остальных областях в понедельник на протяжении всего дня будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем ожидается от -1 до 1 градуса тепла. Ночью синоптики обещают до 2 градусов ниже 0. В Запорожье, Николаеве и Херсоне также прогнозируют снег с дождем, но температура воздуха днем и ночью ожидается до +4.

Исключением станет Одесская область. По прогнозу 20 декабря эта область станет единственной, в которой на протяжении всего дня будет сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +4 градусов. К ночи ожидается также от +2 до +4 градусов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Стихия разбушевалась рано утром в море между полуостровом Пелопоннес и островом Крит. Очаг землетрясения залегал на глубине более 50 километров. 

Также издание "Комментарии" писало, что на Филиппинах свирепствует супертайфун, который уже унес жизни более 140 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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