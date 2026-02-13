Погода снова нанесет страшный удар по Украине: синоптики напугали заявлением

Украинцы, которые в последние дни наслаждались ощутимым потеплением, уже скоро ощутят новую волну морозов. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры с 16–17 февраля. Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха, комментируя грядущие погодные изменения.

Фото: из открытых источников

Уже в воскресенье, 15 февраля, территорию страны пересечет активный циклон. В западных, северных областях и Винницкой области дождь постепенно сменится снегом. Особенно интенсивными осадки ожидаются в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, где прогнозируется значительный снег. Из-за перепадов температуры около 0°-5° на дорогах будет образовываться гололедица, что повышает риск аварий. На юго-востоке и в центральных регионах пока будет дождь, а температурные показатели будут оставаться плюсовыми.

С 16 февраля похолодание станет более ощутимым. После прохождения циклонов в Украину придет холодный воздух из северных широт. В западных, северных и Винницкой областях ночью столбики термометров опустятся до -8°-14°, тогда как на остальной территории ожидаются показатели -1°-7°. На востоке и юго-востоке днем местами температура может достигать 5°, но это локальные плюсовые значения на фоне общего похолодания.

Во вторник, 17 февраля, установится ясная, но морозная погода. На западе и севере ночью температура снизится до -12 ° -18 °, днем ожидаются показатели -5 ° -11 °. В других регионах ночью прогнозируется -4°-10°, днем -1°-7°. На юге Украины днем возможны еще небольшие плюсовые температуры, а в Крыму столбики термометров поднимутся до 6°.

Впрочем, уже с 18 февраля синоптики прогнозируют постепенное потепление. Температурные показатели снова приблизятся к нулю или даже начнут держаться в плюсовой зоне, что сулит стабилизацию погоды после короткого, но ощутимого зимнего похолодания.

